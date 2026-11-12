Nuevo grupo ilegal CCA se habría formado por alianza de Los Chatas y exintegrantes del Frente 36

Antioquia

Caracol Radio ha recibido información de fuentes informadas sobre la creación de un nuevo grupo que surge por la alianza de algunas estructuras en el Norte de Antioquia. El grupo se autodenomina Comando Conjunto de Antioquia (CCA). Estas siglas están pintadas en varias zonas, especialmente en Angustura y la vía a Yarumal hacia Campamento, donde recalcan su presencia, generando temor entre la población de estos municipios

Este medio de comunicación recibió fotos de los grafitis en los que se confirma la creación de esta nueva estructura ilegal en los sectores de La Estrella (en la vía Yarumal-Angostura) y en las partidas (Yarumal-Angostura y Campamento). También se observa en las partidas para Yarumal y La Granja, este último conocido como el botadero de basura. Allí hay fachadas de casas, paredes y avisos en señales de información de tránsito que no pasan desapercibidas para las comunidades.

¿Quiénes conforman este nuevo grupo?

Caracol Radio ha recibido información, la cual indica que el Comando Conjunto de Antioquia (CCA) está integrado por la alianza del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “Los Chatas”, que surgieron en el Valle de Aburrá y que se han ido extendiendo hacia Norte de Antioquia. Recordemos que este grupo fue creado por el recientemente liberado Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”. También lo conforma un reducto del desintegrado frente 36, al parecer, alias “Samir”, un mando medio que abandonó al grupo. Así quedó evidenciado en un panfleto de quienes pretenden que el grupo guerrillero no desaparezca y quienes advirtieron que esta persona no hacía parte del frente.

Al parecer, estos grupos sellan la alianza para controlar las rentas ilegales que dejó el frente 36 y que quieren controlar el Clan del Golfo en ese mismo territorio y liderado por alias “Primo Gay”, es cabecilla de ese grupo guerrillero.

Panfleto de presentación

En un panfleto que circuló en redes sociales hace varios días, el naciente grupo ilegal CCA niega que tenga alguna relación con el frente 36 y manifiesta que hace presencia en poblaciones como: Angostura, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Donmatías, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Yarumal y menciona algunos corregimientos como San Pablo, El Machete y Puente Acasías.

Precisamente estas zonas son las que pretende controlar el Clan del Golfo y el reducto que quedó del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, en no permitirlo, por lo que se puede incrementar el conflicto en estos territorios del Norte de Antioquia y que le prendió las alarmas a los civiles que recalcan la violencia se ha incrementado en Angostura y Campamento.