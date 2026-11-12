Hay que promover la educación inclusiva para el autismo: Ana Milena Valencia Mujer Comfenalco, 2026

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Armenia

En el salón Quimbaya del parque Soledén de Comfenalco, Quindío se llevó a cabo la ceremonia de proclamación del Premio Comfenalco a la Mujer 2026, 23 mujeres fueron postuladas para este reconocimiento.

Ana Milena Valencia Duarte fue proclamada como Mujer Comfenalco, Quindío 2026, directora de la Asociación Taller Neurodiverso, que se dedica a acompañar a niños neurodivergentes (autismo) y a sus familias.

Ana Milena se formó como educadora inclusiva, convirtió su experiencia personal con un hijo con autismo y desde entonces promueve la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y el acompañamiento pedagógico y emocional para 113 familias.

Ana Milena Valencia Duarte Mujer Comfenalco, Quindío, 2026 representará al Quindío en el Premio Cafam a la Mujer en Bogotá en marzo de 2027, además recibió 5.000.000 millones de pesos de incentivo.

En esta edición fueron postuladas 23 mujeres cuyas iniciativas y trayectorias están vinculadas a la artesanía, la música, la defensa de los derechos humanos, la cultura, la educación, la atención asistencial, la gestión ambiental, el sector cafetero y la prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros campos.

La historia de Ana Milena comenzó cuando su hijo Miguel Ángel recibió los diagnósticos de autismo y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). En su búsqueda de alternativas para acompañar su desarrollo encontró barreras en el sistema educativo y respuestas que cuestionaban sus capacidades de aprendizaje y socialización.

Lejos de resignarse, decidió prepararse para comprender sus necesidades y encontrar otras formas de enseñanza. Realizó once diplomados en educación inclusiva y comenzó a desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas a sus capacidades y ritmos de aprendizaje.

Actualmente, 113 niños, jóvenes y adultos, entre los 5 y los 39 años de edad, reciben atención gratuita en esta iniciativa. A través de procesos de formación, acompañamiento y socialización, también sus familias encuentran orientación y herramientas para afrontar los desafíos cotidianos de la crianza y la educación.

Las tres mujeres con reconocimiento en le premio Comfenalco a la Mujer 2026. Foto: Adrián Trejos Ampliar Las tres mujeres con reconocimiento en le premio Comfenalco a la Mujer 2026. Foto: Adrián Trejos Cerrar

El segundo puesto fue para Mariana León Arteaga, comisaria de Familia de Calarcá, quien creó y lidera la Escuela de Familia y Justicia Restaurativa, una estrategia pionera que busca prevenir la violencia intrafamiliar, fortalecer las relaciones familiares y promover la resolución pacífica de conflictos.

El tercer puesto correspondió a Asly Yurany Olaya Velásquez, saxofonista y gestora cultural que lleva más de 20 años promoviendo la música como herramienta de formación y transformación social. Su trabajo comenzó en Buenavista, donde, junto con su esposo y un grupo de amigos, impulsó un proyecto de educación musical que inició con ocho niños y ocho instrumentos.

El director administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar, dijo que, con el Premio Comfenalco a la Mujer, la Caja de Compensación Familiar reconoce el liderazgo femenino y visibiliza iniciativas que generan oportunidades, fortalecen las comunidades y contribuyen a transformar realidades.

Como novedad, el premio incorporó un incentivo económico de $2 millones para la persona que postulara a la mujer elegida en primer lugar. En esta oportunidad el estímulo fue otorgado a Daniela Correa Ríos.