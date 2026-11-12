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12 nov 2026 Actualizado 20:21

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Prevención, control y defensa de derechos: así se desarrolla la labor de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación desarrolla su labor en distintos frentes: desde la prevención de riesgos y la intervención en procesos judiciales hasta la defensa de los derechos ciudadanos y la protección de los recursos públicos.

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Colombia

Anticiparse a los riesgos, actuar con oportunidad y garantizar los derechos de los colombianos son los soportes de La Procuraduría General de la Nación, una entidad que busca fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a una gestión pública íntegra, transparente y efectiva.

Año tras año fortalece su papel por medio de siete ejes de acción: prevención, intervención, función disciplinaria, defensa de los derechos, protección del ordenamiento jurídico, representación de los intereses de la sociedad y lucha contra la corrupción.

La prevención es el punto de partida, es el eje donde se identifican riesgos, se promueve el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos y se evitan afectaciones a los derechos de los colombianos, “la prevención es la clave del éxito”; por eso, su prioridad es evitar que las fallas ocurran.

La entidad no solo acompaña a quienes administran recursos públicos, sino también advierte sobre posibles riesgos y promueve espacios para que las decisiones institucionales respondan a la Constitución, la ley y el interés general.

A esto se suma la función disciplinaria, aquella que busca avanzar hacia procesos más ágiles, sin embargo, se debe tener claro que: “Modernizar no es tecnificar, es devolverle la confianza al ciudadano”. La gran apuesta es que la justicia institucional también contribuya a recuperar la confianza ciudadana.

La Procuraduría vigila que el Estado cumpla con su deber:

  1. Proteger la dignidad humana.
  2. Garantizar los derechos de todos los colombianos, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
  3. Que las decisiones públicas se ajusten a la Constitución y que las normas sean respetadas.

Además, busca que el control tenga presencia efectiva en todo el territorio nacional, su labor está orientada a proteger los recursos públicos y el bienestar general. “La Procuraduría no son las leyes ni los edificios, la Procuraduría es la gente”, afirma el procurador.

La vigilancia y el control disciplinario buscan detectar los principales riesgos, promover la transparencia y actuar frente a conductas que comprometan los recursos públicos. Detrás de cada dinero desviado en Colombia hay necesidades que dejan de atenderse: un colegio que no se construye, un centro de salud que no se provee o una vía que no llega a una comunidad.

Prevenir antes que lamentar, proteger los derechos y defender los recursos de todos: ese es el propósito de una Procuraduría que busca estar más cerca de la ciudadanía y fortalecer la integridad en el ejercicio de lo público.

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"CARACOL S.A. se permite aclarar que la información incluida en esta sección de ALIADOS es responsabilidad...

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