¿Qué está pasando con la salud de militares y maestros? Supersalud aumenta controles

La Superintendencia Nacional de Salud intensificó las acciones de inspección y vigilancia sobre la Dirección General de Sanidad Militar y mantiene el seguimiento al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ante las quejas de usuarios y las alertas de asociaciones y veedurías ciudadanas.

En el caso de Sanidad Militar, las revisiones buscan establecer si los integrantes de las Fuerzas Militares y sus beneficiarios están recibiendo una atención adecuada. Para ello, la entidad examina la prestación de los servicios médicos, los procesos de contratación y posibles irregularidades que puedan afectar a los afiliados.

El FOMAG es el encargado de administrar los recursos destinados a la salud y las prestaciones sociales de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios. En mayo de 2024 comenzó a funcionar un nuevo modelo de atención médica que, desde su implementación, ha enfrentado dificultades en la contratación de hospitales y clínicas, la entrega de medicamentos y la asignación de citas.

Las alertas sobre estos problemas han continuado. En abril de 2026, la Procuraduría advirtió dificultades para acceder a consultas, medicamentos y transporte de pacientes, además de problemas en la contratación de los prestadores de salud.

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Un mes después, la Supersalud informó que ocho de las 13 órdenes que había impartido al FOMAG presentaban incumplimientos, principalmente relacionados con la organización y contratación de la red de hospitales y clínicas.

Sumado a esto el gobierno decidió no renovar el contrato fiduciario que durante 36 años estuvo a cargo de Fiduprevisora. Desde el primero de noviembre de 2026 comenzó una etapa de transición, prevista inicialmente por un año, para asumir esta administración sin interrumpir los servicios de salud.

Actualmente, el FOMAG cuenta con más de 840.000 afiliados y permanece bajo una medida cautelar de la Supersalud. Por eso, el organismo revisa las decisiones relacionadas con el modelo de atención y la contratación, con el fin de establecer si se están cumpliendo las obligaciones con los docentes y sus familias.

Como parte de este proceso, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, se reunió con representantes del Ministerio de Educación para analizar la transición del modelo de salud del Magisterio y el acompañamiento que brindará la entidad durante este periodo.

Con estas actuaciones, la Supersalud busca verificar que tanto Sanidad Militar como el FOMAG cumplan con sus obligaciones y garanticen el acceso a los servicios médicos de sus afiliados.