Procuraduría formuló cargos a alcalde de Yondó por presuntas irregularidades en contrato de artistas

Yondó, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Yondó, Antioquia, Yerson Antonio Ariza Rivera, y el secretario de Deportes, Cultura y Turismo del municipio, Virgilio Albeiro Ramos Romero, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por 588 millones de pesos.

La investigación disciplinaria está relacionada con un convenio suscrito directamente con Foncolombia para desarrollar actividades logísticas, entre ellas la presentación de artistas. Según el Ministerio Público, el proceso contractual se habría adelantado sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, lo que presuntamente limitó la participación de otros posibles oferentes.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, el alcalde de Yondó habría sido el encargado de justificar la modalidad de contratación utilizada y firmar el convenio.

Por su parte, el secretario de Deportes, Cultura y Turismo habría participado en la elaboración y suscripción de los estudios previos que sustentaron la contratación directa.

Uno de los principales cuestionamientos del organismo de control está relacionado con la modalidad escogida para adjudicar el convenio, pues, al parecer, no se cumplían las condiciones legales necesarias para acudir a la contratación directa.

Esta situación habría impedido que otros interesados presentaran propuestas y participaran en un proceso de selección, lo que podría constituir una vulneración de los principios que rigen la contratación estatal.

Investigaciones y sanciones

La Procuraduría señaló que las actuaciones de los dos funcionarios podrían haber desconocido los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, planeación y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos en el Magdalena Medio antioqueño.

El Ministerio Público calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, debido al presunto incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la contratación pública.

Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario continuará su trámite, durante el cual tanto el alcalde Yerson Antonio Ariza Rivera como el secretario Virgilio Albeiro Ramos Romero podrán presentar sus argumentos de defensa y controvertir las pruebas recopiladas.