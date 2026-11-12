Presidente de Inter Bogotá: “Me sorprendería que un equipo del FPC llegue al valor de Sanguinetti”

Fabricio Sanguinetti ha tenido un buen año con Internacional Bogotá. En 41 partidos que ha disputado, ha marcado 13 goles y ha dado 7 asistencias, pero su nombre comenzó a sonar para diferentes equipos del fútbol colombiano en los últimos días.

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En diálogo con El VBar de AS, el presidente del club bogotano, Nicolás Maya, se refirió a la importancia que ha tenido Sanguinetti para la institución y la cotización que ha incrementado. Aseguró que según las estimaciones que tienen, es difícil que algún equipo iguale el precio en el que lo tienen valorado.

“Somos dueños de Sanguinetti. Él tiene un año más de contrato con nosotros. No me sorprende que suene porque ha tenido un rendimiento muy bueno. Está en boca del todo el mundo y eso pasa en el fútbol colombiano. Me sorprendería más si no hubiera interés”, inició diciendo sobre el uruguayo.

“Tenemos una valoración de un rango que estamos esperando por estas ofertas. Me sorprendería que algún equipo colombiano llegara a esos números (por Sanguinetti). Si llega lo analizamos y lo discutimos. No esperemos que algún equipo de Colombia llegue a esos valores. Por ahora son intereses y sondeos”, añadió al respecto.

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Asimismo, explicó que tendrán que entrar a valorar eventuales ofertas, pues necesitan un equipo que compita de cara al próximo año, en el que tendrán que luchar por no descender.

“Tenemos un año muy retador en 2027 y tenemos que balancear. Entramos en una situación muy complicada el próximo año y por eso sabemos que hay que tener un equipo fuerte. Tenemos que sopesar diferentes temas”, agregó.

El fallo del TAS a favor de Inter Bogotá

Nicolás Maya también se refirió al fallo a favor del club en el pelito con América por la alineación indebida del jugador Yhormar Hurtado, quien estuvo presente en el triunfo del club Escarlata ante el bogotano por la fecha 1 de la Liga colombiana. El TAS falló contra los vallecaucanos, pues el futbolista firmó contrato con tres clubes diferentes en un mismo año.

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“Estamos satisfechos por el trabajo que se hizo, nuestro equipo jurídico hizo un gran trabajo. Nuestro objetivo era que esto ayudara en la institucionalidad, que se respetaran las reglas estipuladas, entonces estamos satisfechos por eso: porque las reglas hay que acatarlas e incluirlas en el día a día”, comenzó diciendo al respecto.

“Esto tampoco es una cacería de brujas. Lo importante es que existe jurisprudencia y no da para interpretación. La segunda instancia de la Dimayor sentó unas bases. El fallo de la comisión del torneo que fue la primera instancia fue uno de los problemas grandes. La decisión de esa primera instancia no vemos el argumento jurídico de ellos y en la segunda instancia lo corrigieron, pero no se atrevió a otorgar los puntos y por eso fuimos al TAS, la acción tenía que haber sido los puntos”, concluyó.