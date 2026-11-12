Fabricio Sanguinetti y un guiño a Santa Fe y América: “Podríamos hacer cosas lindas”

Fabricio Sanguinetti atraviesa un buen momento con Internacional de Bogotá y, en medio de su participación en el programa MorninGol de AS Colombia, se refirió a su futuro, hablando de algunos jugadores del fútbol colombiano con los que le gustaría participar equipo.

El atacante uruguayo mencionó a dos nombres que conoce y admira futbolísticamente: su compatriota Franco Fagúndez y el colombiano Yeison Guzmán. Sobre el primero, además, dejó una anécdota que provocó risas durante la entrevista.

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“Tengo dos, uno un amigo y compatriota que es ‘Franquito’ Fagúndez, que lo veo ahora en estos días porque me debe una camiseta. Voy dos camisetas que le doy y él me dio una. Si está escuchando esto, que no se olvide porque lo voy a matar”, comentó entre risas.

Yeison Guzmán, otro de sus elegidos

El segundo nombre que puso sobre la mesa fue el de Yeison Guzmán, a quien destacó por sus condiciones futbolísticas y con quien considera que podría construir una buena sociedad en el campo.

“Me gusta mucho cómo juega Yeison Guzmán, creo que ahí podríamos hacer una buena sociedad, con los dos atrás mío, tanto con Franquito como con Yeison podemos hacer cosas lindas”, explicó.

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La respuesta dejó ver el gusto de Sanguinetti por los futbolistas creativos que pueden acompañarlo en ataque y generar asociaciones cerca del área rival. Tanto Fagúndez como Guzmán son jugadores con características ofensivas que podrían complementarse con el delantero uruguayo.

Las declaraciones llegan en un momento destacado para Sanguinetti, quien se ha convertido en una de las figuras de Internacional de Bogotá durante la temporada y ha despertado interés de otros equipos por su rendimiento.

A pesar de que su equipo ya está eliminado de la Liga Colombiana, Inter sigue con vida en Copa Colombia, en la cual ya jugaron la ida de las semifinales. En dicho partido el mismo Sanguinetti fue el autor del único gol de su equipo, que terminó perdiendo 1-2 contra el América de Cali, equipo donde milita Guzmán. La vuelta será el 17 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Pascual Guerrero.