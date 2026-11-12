Patrimonio Autónomo de Aerocafé aclara que hallazgos de CGR no son contratación de la unidad

Render del proyecto Aeropuerto del Café en Caldas; Jorge Eliécer Laverde, contralor general de la república y Fernando Merchán, gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo.

Manizales

Luego de las declaraciones del contralor general de la república, Jorge Eliécer Laverde sobre los hallazgos con incidencia fiscal en el Aeropuerto del Café, el gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo del proyecto, Fernando Merchán, explica que la contratación de un puente nuevo, la vía de acceso y el contrato asociado por $ 2.008 millones corresponden a actividades de contratación que no están relacionados con dicha unidad.

Fernando Merchán, gerente del patrimonio autónomo, celebra que el ente de control esté presente en las actividades del patrimonio autónomo del proyecto, pero precisa que “La contraloría agrupó una serie de situaciones y contratos que no pertenecen, directamente, a esta unidad y no están relacionados con las obras que ejecutamos en los terrenos, no tienen nada que ver”.

Afirma que las entidades del orden departamental son las que contrataron las obras relacionadas al nuevo puente y la vía de acceso; por lo tanto, son quienes deberían responder al respecto.

Además, se refirió al contrato de su seguridad. “El tema ha sido bastante ventilado en medios de comunicación y en entidades de control, incluida la contraloría, entonces es algo que viene desde hace casi un año. Hemos aportado toda la documentación y argumentado que se gestionó para la protección de la integridad del gerente del patrimonio autónomo basado en estudios técnicos y de seguridad, cuyos matices de riesgos concluyeron de alto y críticos niveles”.

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Dentro de la matriz de riesgo y análisis del entorno y amenazas sociales, se encuentran en nivel crítico los riesgos reputacionales hacia el señor Merchán por decisiones administrativas. En nivel alto, es el incumplimiento o litigios con contratistas del proyecto, de igual calificación, un atentado o sabotaje al proyecto o contra el directivo, así como secuestro o extorsión por parte de grupos delincuenciales.