Las autoridades en Caldas incautan más de media tonelada de marihuana avaluada en $ 300 millones

Chinchiná

En medio de actividades de prevención y control en inmediaciones del parque principal en Chinchiná (Caldas), uniformados de la policía realizaron la señal de pare a un vehículo, sin embargo, su conductor hizo caso omiso huyendo del lugar.

Ante la situación, las patrullas activaron los protocolos de reacción desplegando un plan candado que permitió interceptar el automotor, donde hallaron 111 paquetes rectangulares envueltos en plástico negro que contenían marihuana con un peso total de 520 kilos.

El coronel Andrés Arias Buitrago, comandante de la policía en el departamento, manifiesta que “Durante el registro fueron incautados más de media tonelada de marihuana, el vehículo y un dispositivo celular. Por otra parte, el capturado registra una anotación en calidad de indiciado por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. El detenido y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente”.

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Según información preliminar, el vehículo, presuntamente, habría salido del departamento del Valle del Cauca. En dicho procedimiento, evidenciaron que los sistemas de identificación presentaban alteraciones, situación que hizo presumir que podría tratarse de un carro hurtado.

Las investigaciones correspondientes se adelantan para establecer la procedencia del estupefaciente, su posible destino y las personas que estarían detrás de esta actividad ilícita.