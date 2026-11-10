Liga colombiana 2026-II: ¿Qué necesitan los equipos para clasificar a los ocho?

Millonarios y Once Caldas definen su permanencia en el grupo de los ocho. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Este sábado se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. De cara a la última fecha, seis equipos cuentan con chances para acceder a la siguiente instancia del torneo, luchando por los últimos tres cupos.

Medellín, Millonarios y Once Caldas parten con la primera opción, los tres se encuentran al interior del grupo de los ocho previo a la última jornada del campeonato.

Desde afuera continúan con chances Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta, aunque estos últimos tienen opciones muy mínimas, debido a su diferencia de gol.

Partidos de la última fecha con los equipos involucrados

Águilas Doradas Vs. Medellín

Millonarios Vs. Alianza

Nacional Vs. Once Caldas

Cali Vs. Tolima

Cúcuta Vs. Jaguares

¿Cómo clasifica cada equipo a los cuadrangulares?

Medellín 6°: 29 Pts

Si gana: Clasifica.

Si empata: Clasifica.

Si pierde: Clasifica siempre y cuando no ganen Millonarios, Once Caldas y Tolima, este último ganando por diferencia de dos goles.

Millonarios 7°: 27 Pts

Si gana: Clasifica.

Si empata: Clasifica, siempre y cuando, no ganen Once Caldas y Tolima; en caso de ganar solo de los dos anteriores, clasificará si Águilas Doradas no gana por siete goles de diferencia.

Si pierde: Clasifica, si solo gana uno de los tres entre Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas.

Once Caldas 8°: 27 Pts

Si gana: Clasifica.

Si empata: Clasifica si pierde Millonarios y solo hay un ganador entre Tolima y Águilas Doradas. También clasificaría, ganando Millonarios, pero no ganando Tolima y ganando Águilas Doradas por máximo dos goles de diferencia.

Si pierde: Clasifica si pierde Tolima y no gana Águilas Doradas.

Tolima 9°: 26 Pts

Si gana: Clasifica si Millonarios u Once Caldas no ganan.

Si empata: Clasifica si Once Caldas pierde por dos o más goles de diferencia y no gana Águilas Doradas.

Si pierde: Queda eliminado.

Águilas Doradas 10°: 25 Pts

Si gana: Clasifica si Millonarios u Once Caldas pierden y Tolima no gana.

Si empata: Queda eliminado.

Si pierde: Queda eliminado.

Cúcuta 11°: 27 Pts

Si gana: Clasifica siempre y cuando gane por una diferencia histórica de siete goles, Once Caldas pierda por cuatro goles o más, Tolima pierda y Águilas Doradas no gane.

Si empata: Queda eliminado.

Si pierde: Queda eliminado.