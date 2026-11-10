Liga colombiana 2026-II: ¿Qué necesitan los equipos para clasificar a los ocho?
Seis equipos llegan con vida a la última fecha, luchando por los últimos tres cupos a los cuadrangulares.
Este sábado se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. De cara a la última fecha, seis equipos cuentan con chances para acceder a la siguiente instancia del torneo, luchando por los últimos tres cupos.
Medellín, Millonarios y Once Caldas parten con la primera opción, los tres se encuentran al interior del grupo de los ocho previo a la última jornada del campeonato.
Desde afuera continúan con chances Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta, aunque estos últimos tienen opciones muy mínimas, debido a su diferencia de gol.
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Partidos de la última fecha con los equipos involucrados
Águilas Doradas Vs. Medellín
Millonarios Vs. Alianza
Nacional Vs. Once Caldas
Cali Vs. Tolima
Cúcuta Vs. Jaguares
¿Cómo clasifica cada equipo a los cuadrangulares?
Medellín 6°: 29 Pts
Si gana: Clasifica.
Si empata: Clasifica.
Si pierde: Clasifica siempre y cuando no ganen Millonarios, Once Caldas y Tolima, este último ganando por diferencia de dos goles.
Millonarios 7°: 27 Pts
Si gana: Clasifica.
Si empata: Clasifica, siempre y cuando, no ganen Once Caldas y Tolima; en caso de ganar solo de los dos anteriores, clasificará si Águilas Doradas no gana por siete goles de diferencia.
Si pierde: Clasifica, si solo gana uno de los tres entre Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas.
Once Caldas 8°: 27 Pts
Si gana: Clasifica.
Si empata: Clasifica si pierde Millonarios y solo hay un ganador entre Tolima y Águilas Doradas. También clasificaría, ganando Millonarios, pero no ganando Tolima y ganando Águilas Doradas por máximo dos goles de diferencia.
Si pierde: Clasifica si pierde Tolima y no gana Águilas Doradas.
Tolima 9°: 26 Pts
Si gana: Clasifica si Millonarios u Once Caldas no ganan.
Si empata: Clasifica si Once Caldas pierde por dos o más goles de diferencia y no gana Águilas Doradas.
Si pierde: Queda eliminado.
Águilas Doradas 10°: 25 Pts
Si gana: Clasifica si Millonarios u Once Caldas pierden y Tolima no gana.
Si empata: Queda eliminado.
Si pierde: Queda eliminado.
Cúcuta 11°: 27 Pts
Si gana: Clasifica siempre y cuando gane por una diferencia histórica de siete goles, Once Caldas pierda por cuatro goles o más, Tolima pierda y Águilas Doradas no gane.
Si empata: Queda eliminado.
Si pierde: Queda eliminado.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...