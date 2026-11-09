Zulma Guzmán no fue imputada porque no se conectó a la audiencia virtual

Justicia

Fracasó el primer intento de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos a Zulma Guzmán, la principal sospechosa del presunto envenenamiento de unas frambuesas con talio, que provocó la muerte de dos menores de edad y dejó a otras personas gravemente lesionadas, en hechos ocurridos en abril de 2025.

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Guzmán, quien permanece privada de la libertad en la prisión de mujeres de HMP Bronzefield, en el suroeste de Londres (Reino Unido), no se conectó a la audiencia que estaba prevista ante el juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Debido a su inasistencia, la diligencia no pudo llevarse a cabo y deberá ser reprogramada en coordinación con las autoridades del Reino Unido.

Aunque todavía no hay una nueva fecha, la Fiscalía está lista para imputarle los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, mientras avanza en la investigación por su presunta participación en otros hechos de similares características.

La diligencia será clave para que la Fiscalía exponga ante un juez los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación y precise la presunta participación de Guzmán en los delitos que le atribuye. La imputación de cargos no equivale a una condena: será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal durante el proceso.

El caso se remonta a la investigación por la distribución de frambuesas que habrían sido contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica que puede provocar graves afectaciones a la salud e incluso la muerte.

Zulma Guzmán permanece en el Reino Unido desde el miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando fue detenida mientras, presuntamente, intentaba huir de las autoridades. Para ese momento, tenía activa una circular roja de Interpol.