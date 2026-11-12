Jueves 12 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Por fin el ministro de vivienda y el director del fondo milagro aparecieron en Armenia para entregar ocho viviendas a damnificados por el terremoto que estaban en albergues, eso sí gracias al apoyo de la empresa privada

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo y el ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán estuvieron en Armenia en varios proyectos inmobiliarios de constructoras privadas, donde entregaron ocho viviendas corresponden viviendas de interés social (VIS) para damnificados del terremoto del 10 de agosto

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, indicó que con este paso que está dando el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se está cumpliendo con un deseo del mandatario de evitar que las familias damnificadas por el terremoto pasen la navidad en un alojamiento temporal.

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Cabe recordar que, en el Quindío, todavía hay cuatro albergues temporales, dos en Quimbaya, uno en el corregimiento de Barcelona y uno más en Armenia, este último con esta entrega de viviendas está cerca de ser cerrado

Este es el segundo caso en el que el gobierno nacional participa de la entrega de viviendas a damnificados por parte de la empresa privada, ya había ocurrido en Circasia donde el vicepresidente de la republica José Manuel Restrepo también entregó una casa en zona rural en asocio con la empresa privada.

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Comenzaron visitas y ensayos estructurales en edificios afectados por el sismo en Armenia

Tres edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 comenzaron a ser evaluadas por especialistas de la Universidad del Quindío. Las visitas técnicas y los ensayos estructurales permitirán establecer las condiciones de cada inmueble y definir si requiere demolición total o parcial, o si puede recuperarse mediante obras de reforzamiento.

Los primeros estudios se ejecutan en la fábrica de hielo ubicada entre los barrios Corbones y Granada; el edificio donde funcionaba AKT, en la carrera 19 entre calles 13 y 14, y una vivienda de la manzana 4 del barrio Serranías.

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Estos trabajos hacen parte del contrato interadministrativo 005 de 2026, suscrito por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura, con la Universidad del Quindío, por valor de $1.000 millones. El acuerdo contempla la evaluación técnica de edificaciones afectadas por el sismo para determinar qué intervención necesita cada una.

Leonardo Cano Saldaña, ingeniero civil con doctorado en estructuras y sísmica e integrante del equipo de especialistas de la universidad, explicó que las pruebas incluyen procedimientos no destructivos y otros que requieren intervenciones puntuales en los inmuebles.

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“Dentro de esta evaluación estaremos realizando diferentes procedimientos que contemplan ensayos no destructivos y destructivos, los no destructivos son mediante los cuales se identifica el acero de refuerzo, se determina la resistencia del concreto y se realizan lecturas ultrasónicas de las estructuras.

Asimismo, desarrollaremos ensayos destructivos o invasivos que requieren intervenciones puntuales para revisar los elementos internos, extraer muestras de concreto mediante núcleos, realizar regatas de inspección y pruebas de carbonatación, entre otros procedimientos que permiten establecer las condiciones reales de cada edificación donde lograremos determinar un concepto sobre la demolición o no de la estructura”, explicó el especialista.

Los resultados permitirán establecer el estado de los elementos estructurales y emitir conceptos técnicos sobre la viabilidad de conservar cada edificación. Con base en esos análisis se determinará cuáles pueden permanecer mediante reforzamiento y cuáles requieren demolición parcial o total.

La evaluación está a cargo de la Universidad del Quindío y hace parte de las acciones que coordina la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Infraestructura, para definir técnicamente el futuro de los inmuebles afectados por el terremoto.

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Acciones en torno a las obras que requiere la planta física y el tiempo que se llevarán, así como en cuanto al trabajo pedagógico que se adelanta mientras retorna la presencialidad en su totalidad, fueron tomadas en la reunión efectuada entre los padres de familia de la IE Sagrado Corazón de Jesús, de Filandia; la comunidad religiosa que tiene a su cargo la rectoría; y la Secretaría de Educación departamental.

Ángela María Marín Valencia, “Este fue un encuentro muy satisfactorio porque encontramos una comunidad de padres de familia completamente empática con el desafío del proceso de recuperación de la infraestructura del colegio, que también está en condiciones de arrendamiento porque pertenece a las Hermanas Bethlemitas, hermandad que ha hecho de manera apropiada las labores para conservarla como patrimonio del municipio de Filandia, pero además con toda la asistencia administrativa: tener la oportunidad de saber que esta IE constituyó su póliza todo riesgo nos da un primer espacio muy importante en esa línea”, reveló Marín Valencia.

La hermana Flor Elba destacó que una vez superada la primera etapa con la aseguradora, “se da inicio a la reconstrucción; no sabemos el tiempo exacto del inicio de las obras, pero es seguro que en 6 meses se estaría entregando la reconstrucción. Queremos como comunidad, brindar un colegio en óptimas condiciones y favoreciendo la seguridad de los estudiantes”. En este propósito, la congregación religiosa aportará presupuesto propio en los arreglos, para agilizar la intervención y ampliar el alcance de los trabajos.

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En su misión por administrar el servicio educativo, la Secretaría de Educación asumió el compromiso de revisar el plan de actividades que el cuerpo docente desarrolle mientras se acondiciona la sede para su uso presencial;

Así mismo, anunció que acompañará al encargado de las obras, de manera que el periodo planteado en modelo flexible corresponda con los 6 meses que se calcula duren los trabajos; y se coordinará la alternancia presentada en las instalaciones del Liceo Andino –IE del mismo municipio que facilita actualmente su sede para el trabajo del Sagrado Corazón- de modo que ambos colegios puedan desarrollar su plan curricular sin interrumpir al otro.

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Servicio Geológico presentó el nuevo mapa de riesgo del volcán Cerro Machín. En Quindío el principal riesgo por Riesgo por lahares (avalanchas), como Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, el centro-norte de Pijao, el centro-sur de Salento, el oriente de La Tebaida y el sureste de Circasia.

En Ibagué, las directivas del Servicio Geológico Colombiano presentaron el mapa de riesgo actualizado del Cerro Machín, uno de los volcanes más explosivos del país. Tras 24 años, la entidad entregó nueva información sobre los impactos que podría generar una posible erupción del volcán.

Una de las principales novedades consiste en la ampliación de la zona de riesgo en Ibagué por una posible expulsión y caída de flujos piroclásticos de bloques y ceniza. Según la actualización, mayores áreas de la capital del Tolima se verían afectadas por estos fenómenos, lo que representa un mayor riesgo para la ciudad, especialmente para su zona rural.

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“Los cambios más significativos están asociados a la caída de ceniza y piroclastos. Esto implica que, en caso de presentarse una fuerte erupción del Cerro Machín, se verían afectados 23 municipios de tres departamentos. En el caso de una fuerte explosión, se generaría un gran impacto”, detalló la directora de Geoamenazas del Servicio Geológico, Carolina García.

Las áreas de influencia. Según la entidad, una posible erupción afectaría las áreas cercanas al volcán. Los flujos se canalizarían por las quebradas Santa Marta, Azufral y Aguas Calientes. Los ríos San Juan y Tochecito también podrían verse afectados.

Los flujos avanzarían por los ríos Toche y Coello, con alcances de hasta 16 kilómetros hacia el suroriente, en el sector de Coello-Cocora.

Las corrientes de densidad piroclástica (CDP) diluidas, también conocidas como nubes acompañantes, podrían afectar todas las laderas del volcán y sobrepasar accidentes geográficos elevados, como la cuchilla de San Lorenzo, ubicada al suroeste del Machín. El área de afectación por estas corrientes sería de aproximadamente 162 kilómetros cuadrados.

Entre los sitios que podrían resultar impactados se encuentran las áreas pobladas de Anaime, Cajamarca, Toche y Tapias.

Otros fenómenos que podrían presentarse son la emisión y acumulación de gases volcánicos, como CO2, SO2, H2S, HCl y HF, entre otros, que pueden ser liberados antes, durante y después de las erupciones. También podrían registrarse sismos de origen volcánico que causarían afectaciones dependiendo de la distancia al foco sísmico, así como de la profundidad y magnitud del movimiento.

“Un llamado a Cajamarca. Un poco lo que pasó con la tragedia de Armero es que hay registros de quienes decían: ‘De acá no se ve el volcán, ¿qué nos va a pasar?’. Pues con el Machín, que es una montaña discreta que no parece volcán, no hay que fiarse por no verlo. Por eso, consulten nuestro mapa”, solicitó García.

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Riesgo por lahares. El mapa también muestra zonas de amenaza alta por lahares primarios y secundarios, definidas con base en información del registro geológico, análisis geomorfológicos y simulaciones numéricas.

Corresponden a áreas que podrían verse afectadas por lahares tipo flujo de escombros e hiperconcentrados, que se movilizarían por los principales cauces que nacen en la parte alta del Machín.

Los lahares se canalizarían por los ríos Toche, Bermellón y Coello. Estos flujos podrían recorrer distancias superiores a los 100 kilómetros desde su punto de origen, con potencial de afectar todo lo que encuentren a su paso por los valles de estos ríos y las poblaciones cercanas a sus cauces en los municipios de Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Guamo, Flandes, Coello, Suárez y Purificación, en el Tolima.

En la parte baja del río Coello, estos flujos podrían desbordarse hacia el sur y el suroriente, y alcanzar las áreas urbanas y rurales de Espinal, Flandes, Guamo y Suárez (Tolima). La trayectoria de los lahares podría llegar hasta el cauce actual del río Magdalena y generar posibles represamientos.

Para el Tolima, un total de 11 municipios se encuentran en la zona de influencia más directa del Cerro Machín. A estos se suman otras poblaciones de Quindío, como Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, el centro-norte de Pijao, el centro-sur de Salento, el oriente de La Tebaida y el sureste de Circasia; así como Nariño, Girardot y Ricaurte, en Cundinamarca.

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Teniendo en cuenta el nuevo mapa de riesgo por una posible erupción del volcán cerro machín, en el Quindío 8 municipios se verían afectados, autoridad ambiental hace llamado a la a no bajar la guardia en prevención.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ Juan Esteban Cortés indicó “el año pasado hace un año creo que fue que hicimos una visita coordinada con el Servicio Geológico Colombiano en el que evaluamos todas las consideraciones a tener en cuenta respecto al Cerro Machín, volcán Cerro Machín, y según los expertos en materia de vulcanología, nos explicaban que, en caso de una erupción de este volcán, esto podría llegar a tener una columna de alrededor de 25 km.

Y agregó “Eso incluso no afecta solamente el departamento del Tolima, el Quindío y el Valle, sino claramente a Colombia porque imagínate la seguridad de la aviación se va a ver completamente afectada, el transporte de alimentos y demás. La gestión del riesgo es un tema diario, es un tema de todos.

Debemos estar muy informados e informarnos por los canales oficiales para que con ello nosotros como ciudadanos podamos tomar las precauciones al respecto y que las entidades puedan tomar todas las acciones en materia de prevención del riesgo de desastres, pero no podemos dejar o no podemos desconocer que realmente el Quindío continúa siendo área de influencia del riesgo del volcán Cerro Machín. Puntualizó el director de la CRQ

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Por fin fue desmontado el teleférico del municipio de Buenavista que nunca operó y el espacio busca ser un complejo turístico

Recordemos que la infraestructura ubicada en el parque El Tolrá permaneció abandonada durante casi 20 años convirtiéndose en un elefante blanco.

En su página web la firma SkyCable detallaron que el desmontaje completo se trató del proyecto más exigente del portafolio y explicaron que tras años fuera de servicio, las estaciones se encontraban en estado de abandono: equipos mecánicos y eléctricos vandalizados o sustraídos, y vegetación crecida alrededor de la infraestructura.

A propósito, el alcalde del municipio, Jhon Steban Aristizábal confirmó que el proceso se cumplió con éxito a través de la gestión de la secretaría de infraestructura departamental lo que permite no contar con un elefante blanco que impactaba negativamente a la localidad.

Reconoció que este espacio será transformado en un gran complejo turístico con el objetivo de fortalecer la dinámica económica y que los visitantes disfruten de un municipio con atractivos de paisajes y un café de calidad.

Es de anotar que el presupuesto invertido en el proyecto del teleférico fue de 3.000 millones y el del desmonte cerca de 300 millones de pesos.

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Trabajadores de la rama judicial en el Quindío se declararon en asamblea permanente y denunciaron sobrecarga laboral y la desfinanciación del sector para el año 2027

A las afueras del palacio de justicia de Armenia se llevó a cabo una manifestación por parte de los trabajadores de la rama judicial debido a la crisis estructural, presupuestal y laboral que consideran amenaza la independencia y el correcto funcionamiento de la administración de justicia en el país.

El presidente de Asonal Judicial Quindío, Víctor Hugo Arango Uribe sostuvo que en todas las sedes judiciales a nivel nacional establecieron las jornadas para dar a conocer la preocupación por los recortes presupuestales de este año y el desfinanciamiento de la justicia para la vigencia del año 2027 puesto que se requiere un presupuesto necesario de $17.53 Billones de pesos, pero explicó que solo se aprobaron $11.43 Billones lo que genera un déficit de $6.10 Billones de pesos.

Fue claro que todo lo anterior repercute en el servicio de justicia para la ciudadanía por eso se han declarado en asamblea permanente con el fin de encontrar soluciones a la situación. Asimismo, mencionó que un menor presupuesto para la justicia provocaría mayor congestión judicial, menor capacidad institucional, sobrecarga para los servidores judiciales y riesgos para el acceso oportuno a la justicia.

Otro de los puntos de llamado de atención es el relacionado con la necesidad de adecuación e intervención de las sedes judiciales que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto en el Quindío.

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CRQ inspecciona sectores afectados por movimientos en masa en Armenia y Calarcá tras las lluvias

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) adelanta inspecciones técnicas en diferentes sectores de Armenia y Calarcá para evaluar las condiciones de las zonas afectadas por las fuertes lluvias y establecer posibles afectaciones ambientales asociadas a los movimientos en masa.

En Armenia, las visitas permitieron identificar fenómenos de remoción en masa en sectores como La María, Las Curtiembres y la avenida Centenario, algunos de los cuales requieren especial atención y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, remitirá los informes técnicos correspondientes para que las autoridades territoriales conozcan los hallazgos y adelanten las verificaciones y acciones a que haya lugar.

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Desde el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), informa a la comunidad que se realizará el cierre total del corredor Río Verde – Barragán, en ambos sentidos, los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2026, debido a la ejecución de obras de señalización vial. El jueves el cierre será de 8:30 a. m. a 11:45 a. m., mientras que el viernes se realizará de 8:30 a. m. a 11:45 a. m. y de 2:15 p. m. a 4:45 p. m.

El director del IDTQ, Uriel Enoc Ortiz Díaz, explicó que estas intervenciones se adelantan en cumplimiento del convenio interadministrativo 094, celebrado entre el IDTQ y la secretaría de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío. “En cumplimiento de este convenio, hemos intervenido con señalización el corredor Río Verde – Barragán, atendiendo un clamor urgente de la comunidad”, señaló.

Durante las jornadas de intervención, se invita a los conductores a programar sus desplazamientos con anticipación, tomar vías alternas cuando sea necesario y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito, con el fin de evitar contratiempos y facilitar el desarrollo de estas obras.

Dándole continuidad al programa “Entornos Escolares Seguros”, el secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría Tabares, lideró una nueva jornada en la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, en Armenia, como parte de la estrategia Quindío Seguro,

. Esta iniciativa se desarrolla en articulación con la Policía Nacional, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, y cuenta con la participación de los gestores de convivencia del Quindío y el equipo de Derechos Humanos, sumando capacidades para prevenir riesgos y proteger a los niños, niñas y adolescentes.

La intervención contempla un acompañamiento integral con capacitaciones en derechos humanos, convivencia escolar y Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), además de protocolos de prevención frente a la venta de estupefacientes, situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los estudiantes y recomendaciones de seguridad vial.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, fue designado para integrar el Consejo Nacional de Planeación (CNP), instancia que discutirá próximamente el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, y que además emitirá concepto sobre él antes de que el Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella, lo presente al Congreso de la República, con lo cual la capital quindiana tendrá una voz en la discusión de la hoja de ruta del país para este cuatrienio.

La designación se sustenta en el Decreto 1758 del 10 de noviembre de 2026, y el mandatario de la capital quindiana fungirá como representante del grupo cuatro de municipios y distritos, el que reúne territorios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En el consejo, el ejecutivo armenio hablará por los municipios de estos ocho departamentos, entre ellos los tres del Eje Cafetero.

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CRQ registra 529 casos de fauna silvestre atropellada en siete vías del Quindío

Un estudio adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), entre 2024 y 2026, evidencia que las aves son el grupo biológico más afectado por esta problemática, que registra una tasa aproximada de tres animales atropellados por día en las principales vías del departamento.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) continúa fortaleciendo las acciones para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en las carreteras del departamento, a partir de estudios y recorridos de campo realizados desde 2024 en siete corredores viales.

Como resultado de este trabajo, la autoridad ambiental ha consolidado una base de datos de 529 registros de animales silvestres atropellados, que permite identificar los grupos biológicos más afectados y establecer los puntos con mayor incidencia de esta problemática.

De acuerdo con los resultados presentados por Carolina Valencia, bióloga de la CRQ, las aves encabezan los registros con 197 individuos atropellados, seguidas de los mamíferos con 175, los reptiles con 139 y los anfibios con 18.

Entre los sectores evaluados se encuentran el corredor entre Oro Negro y el peaje, así como el sector de Malibu y el puente El Alambrado, identificado como uno de los puntos con mayores registros de atropellamiento de fauna silvestre.

“En estas autopistas hemos tenido unas tasas de atropello de tres individuos por día, lo que evidencia la alta mortandad de animales que se genera en las vías principales del departamento del Quindío”, señaló Valencia.

En este sentido, la CRQ también viene adelantando procesos de articulación con las concesiones viales, Invías y otros actores responsables de la infraestructura, con el propósito de trabajar de manera conjunta en estrategias que permitan reducir el impacto de las carreteras sobre la biodiversidad.

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La secretaría de Salud Departamental hace un llamado a todos los habitantes del Quindío para sumarse a la donación voluntaria de sangre y contribuir al fortalecimiento del Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Armenia, el cual actualmente cuenta con reservas limitadas, mientras la demanda de componentes sanguíneos continúa en aumento.

Donar sangre es un acto solidario que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes que requieren transfusiones debido a emergencias, procedimientos quirúrgicos, tratamientos médicos o accidentes.

Las personas interesadas en donar “deben tener entre 18 y 65 años de edad y cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos: pesar más de 50 kilogramos, no haberse realizado tatuajes, piercings o tratamientos con agujas durante los últimos seis meses, tener una pareja sexual estable y única en el mismo periodo,

Además, no haber recibido transfusiones de sangre ni haberse sometido a cirugías en los últimos seis meses, y no haber viajado recientemente a zonas endémicas como la Amazonía, los Llanos Orientales o la región Pacífica” indicó Silvia Martín Roso, promotora del Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios.

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Buenas noticias para los habitantes del barrio El Recreo, Empresas Públicas de Armenia EPA inició un nuevo proyecto de reposición parcial del sistema de alcantarillado, una intervención que busca mejorar la infraestructura de servicios públicos y contribuir al bienestar de las familias de este sector de la ciudad.

La obra cuenta con una inversión de 598 millones de pesos, recursos que serán destinados a la reposición de parte de las redes de alcantarillado, con el propósito de renovar la infraestructura existente y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

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En el salón Quimbaya del parque Soledén de Comfenalco, Quindío se llevó a cabo la ceremonia de proclamación del Premio Comfenalco a la Mujer 2026, 23 mujeres fueron postuladas para este reconocimiento.

Ana Milena Valencia Duarte fue proclamada como Mujer Comfenalco, Quindío 2026, directora de la Asociación Taller Neurodiverso, que se dedica a acompañar a niños neurodivergentes (autismo) y a sus familias.

Ana Milena se formó como educadora inclusiva, convirtió su experiencia personal con un hijo con autismo y desde entonces promueve la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y el acompañamiento pedagógico y emocional para 113 familias.

Ana Milena Valencia Duarte Mujer Comfenalco, Quindío, 2026 representará al Quindío en el Premio Cafam a la Mujer en Bogotá en marzo de 2027, además recibió 5.000.000 millones de pesos de incentivo.

En esta edición fueron postuladas 23 mujeres cuyas iniciativas y trayectorias están vinculadas a la artesanía, la música, la defensa de los derechos humanos, la cultura, la educación, la atención asistencial, la gestión ambiental, el sector cafetero y la prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros campos.

La historia de Ana Milena comenzó cuando su hijo Miguel Ángel recibió los diagnósticos de autismo y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). En su búsqueda de alternativas para acompañar su desarrollo encontró barreras en el sistema educativo y respuestas que cuestionaban sus capacidades de aprendizaje y socialización.

Lejos de resignarse, decidió prepararse para comprender sus necesidades y encontrar otras formas de enseñanza. Realizó once diplomados en educación inclusiva y comenzó a desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas a sus capacidades y ritmos de aprendizaje.

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Actualmente, 113 niños, jóvenes y adultos, entre los 5 y los 39 años de edad, reciben atención gratuita en esta iniciativa. A través de procesos de formación, acompañamiento y socialización, también sus familias encuentran orientación y herramientas para afrontar los desafíos cotidianos de la crianza y la educación.

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El segundo puesto fue para Mariana León Arteaga, comisaria de Familia de Calarcá, quien creó y lidera la Escuela de Familia y Justicia Restaurativa, una estrategia pionera que busca prevenir la violencia intrafamiliar, fortalecer las relaciones familiares y promover la resolución pacífica de conflictos.

El tercer puesto correspondió a Asly Yurany Olaya Velásquez, saxofonista y gestora cultural que lleva más de 20 años promoviendo la música como herramienta de formación y transformación social. Su trabajo comenzó en Buenavista, donde, junto con su esposo y un grupo de amigos, impulsó un proyecto de educación musical que inició con ocho niños y ocho instrumentos.

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El director administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar, dijo que, con el Premio Comfenalco a la Mujer, la Caja de Compensación Familiar reconoce el liderazgo femenino y visibiliza iniciativas que generan oportunidades, fortalecen las comunidades y contribuyen a transformar realidades.

Como novedad, el premio incorporó un incentivo económico de $2 millones para la persona que postulara a la mujer elegida en primer lugar. En esta oportunidad el estímulo fue otorgado a Daniela Correa Ríos.

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La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, otorgó del título Honoris Causa en Administración de Empresas a Clara Luz Jaramillo de Botero, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte al desarrollo social del Quindío, el título será entregado hoy jueves 12 de noviembre a las 3 de la tarde en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad.

A lo largo de su vida, Clara Luz Jaramillo de Botero se ha distinguido por su permanente compromiso con el bienestar colectivo, el fortalecimiento del tejido social y la generación de iniciativas orientadas al progreso regional. Su vocación de servicio, capacidad de liderazgo y profundo sentido de responsabilidad han contribuido significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de numerosas comunidades, especialmente de poblaciones vulnerables.

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Avanza en la universidad del Quindío el segundo Encuentro de Instituciones de Educación Superior en Gestión del Riesgo de Desastres, hoy jueves 12 de noviembre, de 8 a. m. a 12 m., se desarrollará el primer eje temático, coordinado metodológicamente por la ingeniera y docente Uniquindiana Leidy Marcela Jaramillo Reyes. La agenda incluirá la conferencia internacional De la Ley 1523 al Marco de Sendai: estrategias regionales para incorporar el conocimiento del riesgo en la educación superior, a cargo del doctor Henry Adolfo Peralta Buriticá, de UNICI, México, además de la socialización de experiencias institucionales.

En la tarde se abordará la reducción del riesgo desde la planificación universitaria, con la ponencia Incorporación del ISIU Colombia 2.0 en la planificación universitaria del riesgo de desastre, a cargo de Carlos Arturo García Ocampo, docente uniquindiano y presidente del Capítulo Colombia de REDULAC.

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El hotel Mocawa de Armenia es epicentro hoy del Foro Cafetero Nacional, con el lema “una cita para oír y ser oídos” liderado por el movimiento de Dignidad Agropecuaria Colombiana, y Dignidad Cafetera Nacional

El evento se realizará desde las 9 de la mañana en el cuarto piso del hotel Mocawa de Armeniadonde abordarán tres temas principales, el Catastro Multipropósito, avances, oportunidades y retos, segundo tema ingreso cafetero, precio y efecto del clima en la calidad del café y contrato de administración del Fondo nacional del café, principales aspectos y discusiones con el sector.

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En deportes, Ganó el Milagroso, el Deportes Quindío derrotó 1 a 0 a Tigres en el estadio Centenario de Armenia, gol de Ibargüen y es líder grupo B del cuadrangular con 9 puntos y sigue primero en la reclasificación con 73 puntos.

El próximo partido del conjunto cuyabro será nuevamente de local en el estadio Centenario ante Real Cartagena en día y hora por definir.

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De otro lado, El Coliseo Multideportes está cada vez más cerca de abrir sus puertas. Porque hoy se firmará el convenio interinstitucional entre la gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, un acuerdo que permitirá concretar los últimos detalles administrativos para avanzar hacia la puesta en funcionamiento del Coliseo Multideportes, un escenario que ya se encuentra completamente terminado en obra.

La gobernadora encargada y secretaria privada del Gobierno Departamental, Amanda Tangarife; la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, y el alcalde de Armenia, James Padilla García, destacaron la voluntad de trabajar conjuntamente para hacer realidad la entrega de este importante espacio.

El propósito es que, finalmente, los deportistas de Armenia y de todo el departamento puedan disfrutar de este moderno escenario, pensado para el deporte, la formación y el talento quindiano.

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Finalmente, hoy jueves 12 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., se realizará la jornada número 27 de la Ciclovía Nocturna en el barrio Las Colinas, comuna 3 de Armenia. La actividad, organizada por la Alcaldía de Armenia a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera), llevará una variada programación deportiva y recreativa para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector.

La programación se desarrollará en los alrededores del coliseo y la cancha del barrio, donde se habilitará un espacio de aproximadamente tres cuadras para facilitar la participación de la comunidad. Entre las actividades previstas se encuentran predeportivos de voleibol y microfútbol, gimnasia artística, juegos de precisión, rumba aeróbica, un circuito de bicicletas para niños entre los 3 y 5 años y juegos tradicionales de calle.