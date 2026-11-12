Ministro de vivienda y gerente del Fondo Milagro entregaron 8 viviendas para damnificados en Armenia

Armenia

Por fin el ministro de vivienda y el director del fondo milagro aparecieron en Armenia para entregar ocho viviendas a damnificados por el terremoto que estaban en albergues, eso sí gracias al apoyo de la empresa privada

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo y el ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán estuvieron en Armenia en varios proyectos inmobiliarios de constructoras privadas, donde entregaron ocho viviendas corresponden viviendas de interés social (VIS) para damnificados del terremoto del 10 de agosto.

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, indicó que con este paso que está dando el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se está cumpliendo con un deseo del mandatario de evitar que las familias damnificadas por el terremoto pasen la navidad en un alojamiento temporal.

El ministro de vivienda Jaime Andrés Beltrán señaló “Primero quiero felicitar al Fondo Milagro porque lo que han hecho es maratónico. Que en menos de dos meses tengamos fondo y que ya estemos entregando las primeras casas, eso no se compara a ninguna otra tragedia. En una tragedia anterior, la primera casa la entregaron un año después. Esta es la casa ya número 31 que entregamos entre donaciones y ahora por parte del Fondo Milagro.

“Estoy muy agradecido por lo que ha venido haciendo el Fondo Milagro porque en la articulación con el ministerio de vivienda nos ha permitido hoy llegar al departamento de Quindío a entregar aproximadamente 10 viviendas y son 10 viviendas iniciales porque de aquí en adelante la ruta es muy larga y por eso pues hoy estamos haciendo un trabajo mancomunado entre el Fondo Milagro, Ministerio de Vivienda, Gobierno Nacional porque la orden del presidente es que ninguna familia pase esta Navidad en un albergue” subrayo el ministro de vivienda.

El gerente del Fondo Milagro dio detalles de las viviendas entregadas en Armenia “Esto es de la mano de las autoridades locales también. Se han caracterizado algunas familias. Nosotros tenemos una instrucción del señor presidente, como lo decía el señor ministro, y es ningún compatriota pasa la Navidad en un albergue.

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Entonces es parte de las familias y o de las personas afectadas que hemos venido caracterizando, por intermedio del Registro Único de Damnificados, en constante comunicación con las diferentes entidades, se hace de esa manera la priorización. Y por eso estamos entregándole a las primeras familias”

Costo de las viviendas

Gerente Fondo Milagro: Estas 10 viviendas, pues son VIS y las viviendas de interés social cuestan 135 salarios mínimos, que eso son más o menos 236 millones de pesos por unidad. O sea, que estamos hablando de 2,360 millones de pesos.

Camacol Quindío

José Alejandro Mejía, gerente de constructora CAMU y presidente de Camacol Quindío “junto con el ministro de vivienda y el director de Fondo Milagro se le mostró a la beneficiaria del primer subsidio que se va a asignar en Armenia el apartamento que se entregaría. Esta beneficiaria es una persona que vive hoy en un albergue temporal en Armenia”

El Fondo Milagro y el Ministerio de Vivienda han buscado vivienda terminada en Armenia, el cual no hay mucha opción hoy de vivienda terminada VIP, nosotros teníamos disponibles una unidad VIP en el proyecto Cavanná, que pudo adquirir beneficiaria a través de subsidio que le da el Fondo Milagro y el Ministerio de Vivienda que para la compra de la misma: explicó el gerente de CAMU.

Gerente de Fondo Milagro , ministro de vivienda, constructora CAMU y beneficiaria de entrega de viviendas en Armenia. Foto: Cortesía CAMU Ampliar Gerente de Fondo Milagro , ministro de vivienda, constructora CAMU y beneficiaria de entrega de viviendas en Armenia. Foto: Cortesía CAMU Cerrar

Desde muy reciente pasado el sismo tanto en Camacol Nacional como en Camacol Quindío hemos estado muy pendientes de cómo va a ser el modelo de reconstrucción y de entrega de viviendas a personas que lo perdieron todo, fruto de ello tuvimos una reunión hace unas semanas con las personas de Fondo Milagro donde nos explicaron que en la primera etapa por lo menos en lo que a este año estaban buscando stock terminado de vivienda dentro de un rango de precio para poder empezar a suplir de forma inmediata las necesidades de algunas familias y personas damnificadas.

En ello empezaron la búsqueda de unidades de ciertos valores, especialmente de unidades de vivienda de interés prioritario VIP y entre y el fruto de ellos hicieron un listado del stock que hay en Armenia de vivienda de este valor.

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Para nosotros desde Camacol es muy gratificante poder participar en este proceso, especialmente ayer viendo a la beneficiaria su felicidad de poder contar con prontamente con una vivienda propia y luego de haber perdido todo pues tener un espacio como Cavanná, dijo el directivo de Camacol Quindío.

Cabe recordar que, en el Quindío, todavía hay cuatro albergues temporales, dos en Quimbaya, uno en el corregimiento de Barcelona y uno más en Armenia, este último con esta entrega de viviendas está cerca de ser cerrado

Este es el segundo caso en el que el gobierno nacional participa de la entrega de viviendas a damnificados con ayuda de la empresa privada, ya había ocurrido en Circasia donde el vicepresidente de la republica José Manuel Restrepo también entregó una casa en zona rural en asocio con la empresa privada.