Martes 10 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Hoy se cumplen tres meses del terremoto del 10 de agosto, y los damnificados siguen esperando las ayudas y los recursos del gobierno nacional y del fondo milagro para la reconstrucción, la demolición y la reactivación económica del departamento del Quindío.

En 90 días, solo 1000 familias del municipio de Quimbaya han recibido subsidio de arrendamiento, cuando el dato de damnificados por el terremoto supera las 70.000 personas y las viviendas averiadas alcanzan las 13.000 en la zona urbana y más de 5000 en la zona rural.

Las demoliciones solo se han iniciado en los municipios de Quimbaya y Montenegro con recursos propios de las alcaldías y 2000 millones de pesos que destinó la gobernación del Quindío.

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En Armenia, tres meses después no se ha realizado ninguna demolición, solo hace 20 días la alcaldía firmó contrato con la universidad del Quindío para iniciar el proceso, donde hay más de 300 edificaciones pendientes de revisión y muchos damnificados permanecen en carpas afuera de conjuntos residenciales, pagan arriendo o viven de arrimados donde familiares o amigos a la espera de soluciones sobre sus apartamentos

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La alcaldía de Armenia anunció la destinación de 32.000 millones de pesos para atender la emergencia luego de aprobación en el concejo municipal, pero aun no inicia la ejecución o la entrega de los dineros para subsidios o mejoramiento de viviendas

En el departamento del Quindío todavía hay tres albergues activos, uno en Armenia en el coliseo del sur donde hay 20 familias, uno más en el coliseo del municipio de Quimbaya y el tercero en el coliseo del corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá.

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En materia educativa, 187 instituciones educativas averiadas, 11 destruidas, hoy miles de estudiantes reciben clases en carpas o agrupados en salones disponible a la espera de las soluciones.

Así mismo tres hospitales siguen funcionando en carpas, con restricciones o en sedes alternas, estamos hablando del hospital San Juan de Dios de Armenia que tiene hospital de campaña en el parqueadero, el hospital la Misericordia de Calarcá que no puede usar toda su sede y el hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro también funcionando en su mayoría en carpas.

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Ingenieros expertos en gestión del riesgo esperan que con el terremoto del 10 de agosto hoy que se cumplen tres meses el gobierno nacional actualice la norma de sismo resistencia que ya tiene vigencia de 16 años.

Ingeniero Carlos García coordinador de la maestría en gestión del riesgo de la Universidad del Quindío “Las normas las normas de diseño y construcción sismo resistentes son supremamente importantes y en Colombia han venido anidadas a la historia sísmica de Colombia.

Más información Lunes 9 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Entonces se dio el sismo de Popayán y entonces el Gobierno Nacional dijo, “Tenemos que hacer algo.” Y había unas personas inclusive lideradas por el profesor Alberto Sarria Molina que tenían la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y ellos tenían un borrador de lo que fue el Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes de 1984

Luego estuvo la actualización del 98 porque estas estas normas hay que actualizarlas por el estado del arte, digamos que coincide la vigencia con el ingreso después del sismo del Quindío y uno puede verse que en la reconstrucción del departamento del Quindío e inclusive de nuestra universidad, las edificaciones en su mayoría son NSR 98.

Luego vino la NSR 10 que entra en vigencia a partir de ese momento en 2010 y obviamente las exigencias son diferentes porque el estado del arte del conocimiento tanto en ingeniería sísmica, estructural y en sismología de fuentes sismogénicas pues ha cambiado y ha mejorado y obviamente tenemos mejores comportamientos.

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Entonces, en términos de vulnerabilidad, que es la forma como responde una edificación, en la medida en que estamos en normas más vigentes, pues obviamente o más recientes, pues obviamente es menos el impacto negativo de las edificaciones, la respuesta es mucho más adecuada.

Ahorita pues vendrá una actualización de la norma sismo resistente colombiana que pues no sé si va a ser 27 o 26 y entonces ellos ya van a tener que hablar de lo que aprendimos acá, que es el desempeño sísmico de elementos no estructurales. Las famosas la mampostería, las fachadas y las cosas que se volvieron de moda.

Nosotros estamos en una región multiamenaza, hay que ser conscientes de ello y aprender a vivir y a responder en forma mucho más adecuada.

En términos de exposición, no solamente es la es la infraestructura, sino nosotros como seres individuales, en nuestras familias y en las comunidades hacemos parte de esa exposición. Por eso la exposición es todo un sistema expuesto que está que está compuesto por la infraestructura física, pero también por la gente, desde el individuo hasta la sociedad.

Y todos tenemos que aprender a responder para evitar cuando nosotros respondemos en forma adecuada somos menos vulnerables y si soy menos vulnerable, pues menos me afecta un evento y entonces se reduce el riesgo.

Una de las cosas que yo valoro bastante y que es una cosa que vamos a mostrar en un evento importante que va a haber este fin de semana aquí en Armenia con el Ministerio de Educación Nacional y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que los y una vez los invito, que es el segundo encuentro de experiencias significativas de la incorporación de la política de gestión de riesgo de desastres en las instituciones de educación superior.

Vamos a estar aquí con un foro de rectores de alto nivel el próximo miércoles en la tarde y el resto de semana, jueves y viernes, vamos a estar hablando de los ejes de conocimiento, reducción y manejo. Y una de las cosas que nosotros hemos ponderado específicamente es que en la región estábamos preparados y los efectos fueron menores precisamente por la preparación. En todo el sentido, si ustedes vieran cómo evacuaron los niños de las escuelas y colegios públicos del departamento, que ellos hacen simulacros de evacuación cada 2 meses.

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Expertos en sismología al cumplirse tres meses del terremoto llamaron la atención para que los ciudadanos no olviden ni bajen la guardia porque el Quindío está en una zona de sismicidad alta y es necesario la prevención y la información.

El ingeniero Juan Carlos Zorrilla Aguirre coordinador del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, “definitivamente todos estos procesos hacen parte de la construcción que necesitamos, no solamente a nivel físico, sino a nivel social también, porque realmente el fenómeno pues es latente.

Y agregó “nosotros tendemos a olvidar la ocurrencia de esos eventos y la última temporada nos ha recordado todo el tiempo precisamente esta amenaza y pues de una u otra forma, aunque suena un poco fuerte, pues es lo que necesitamos, que la gente no olvide que estamos en una zona de amenaza alta y que definitivamente necesitamos un poco más de conciencia del fenómeno.

La importancia de acudir a las fuentes oficiales sobre el tema sismos “hacer un llamado a toda la comunidad Definitivamente el canal oficial para toda la información pues que tiene que ver con el fenómeno sísmico es el Servicio Geológico Colombiano, nosotros como red de la Universidad del Quindío estamos en apoyo constante a todo este monitoreo, pero por favor, consulten directamente los canales oficiales del Servicio Geológico que es realmente la información verdadera y pues que obviamente sirve, que es la información real.

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¿Qué diferencia, doctor Juan Carlos, ingeniero, de este sismo del 10 de agosto al de hace 27 años? ¿En qué radica?

Realmente son muchas las diferencias. Digamos que, pues en contexto la gente tiende como a compararlos directamente, pero definitivamente el sismo del 99 es un sismo cortical, es un sismo superficial asociado a los sistemas de fallas superficiales, que de hecho es un efecto inducido de lo que generó el sismo del 10 de agosto. Pero pues en general, digamos que la fuente tectónica se relaciona de manera diferente.

En el 99 definitivamente fue superficial, el del 10 de agosto es un sismo asociado al proceso de subducción, que es ya directamente la interacción entre la placa oceánica y la placa continental que están todo el tiempo liberando energía en Colombia.

Los mitos sobre el clima y los sismos el experto aclara “hasta el momento te digo, no hay una correlación directa de variables en la que yo pueda decir, va a haber un sismo porque hizo calor o porque hizo frío. El sismo puede ocurrir lloviendo, con esta radiación que tenemos en este momento tan buena, es decir, el sismo es absolutamente aleatorio y puede ocurrir en el momento menos esperado”

Desde la Alianza Periodista, la Universidad del Quindío y Caracol Radio hoy se realizará el taller sobre Sismos, Prevención y Territorios a las 8y30 de la mañana en el auditorio de Comfenalco, Quindío.

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Comunidad educativa protestó ante incertidumbre por anuncio de no continuar con colegio en Quindío

Las autoridades departamentales evalúan las estrategias que permitan la continuidad en la formación académica de más de mil estudiantes

Y es que la comunidad religiosa propietaria de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio de La Tebaida anunció su cierre lo que ha generado una situación de incertidumbre para los más de mil estudiantes, padres de familia y docentes.

En las últimas horas se llevó a cabo una manifestación a las afueras de la gobernación departamental con el fin de que se puedan generar las soluciones que permitan salir de la crisis anunciada de cierre.

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Precisamente el docente de la institución educativa, Mauricio Cardona enfatizó que es muy preocupante el panorama puesto que tienen la incertidumbre de no saber qué pasará el próximo año cuando el anuncio del cierre se generó ya finalizando este 2026.

Indicó que son 1007 estudiantes en la institución y más de 600 familias que están a la espera sin saber que pasará por eso decidieron alzar la voz para encontrar soluciones en el menor tiempo.

El docente también señaló que actualmente los padres de familia no están matriculando a los estudiantes por el temor de no saber qué pasará el próximo año y el llamado puntual es a que se genere un año más de arrendamiento con el objetivo de encontrar un nuevo lugar o si se compra el actual.

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Al respecto la secretaria de educación del departamento, Ángela María Marín reconoció que las hermanas de la comunidad religiosa anunciaron que no facilitarían más las instalaciones para la prestación del servicio educativo por lo que fue una decisión unilateral y sin previo aviso.

Fue clara que lo anterior ha generado una inconformidad por lo que desde la gobernación departamental la intención es mediar para garantizar la prestación del servicio a la institución educativa.

Especificó que durante 45 días han agotado todas las instancias de concertación e incluso han evidenciado propuestas como la de permitir un año más de arrendamiento para estabilizar la transición administrativa y pedagógica.

Asimismo, mencionó que dentro de las razones de la comunidad religiosa de no continuar con el proceso es por el tema de longevidad lo que considera es entendible ante los años de servicio, sin embargo, solicitó coherencia y comprensión para el actual momento que vive la institución.

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Hoy se realizará la mesa técnica de trabajo convocada por la Secretaría de Educación entre el empresariado quindiano. La cita, programada para este martes 10 de noviembre en el salón Chilacoa del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones desde las 10:00 de la mañana, ha invitado de manera nominal, a los representantes del sector productivo para presentarles el nuevo esquema de la figura Obras por Impuestos, y mediante la cual pueden aportar a la recuperación, el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento.

El instrumento, que hasta hace poco aplicaba solo para municipios golpeados por el conflicto armado, y categorizados como PDET o ZOMAC, y extendió su aplicabilidad a todos los municipios de los 16 departamentos afectados declarados en emergencia a causa del terremoto del pasado 10 de agosto.

La flexibilización en su aplicabilidad se dio mediante el decreto legislativo no. 1389 del 9 de septiembre de 2026, emitido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno nacional. Es de destacar que este mecanismo permite a la empresa privada pagar lo correspondiente por impuestos en inversión social.

Cabe anotar que el sector Educación fue el segundo más golpeado en el territorio a causa del fenómeno natural, y así quedó consignado en el balance de las afectaciones construido por el Gobierno del Quindío con información de las Alcaldías, por lo que el pasar a la acción resulta perentorio, de cara a la continuidad del servicio y la garantía del derecho fundamental de la Educación.

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La empresa Proyecta, en la finca Alegrías, en el sector del Camino Nacional, de Salento, adelantó la socialización del inicio del contrato de consultoría No. 006 de 2026.

Durante el encuentro con la comunidad se presentaron los estudios y diseños para la intervención de 15,9 kilómetros de este corredor vial, que conecta al Quindío con el Tolima.

El contrato contempla una duración de ocho meses y permitirá establecer las condiciones técnicas para una eventual intervención de la vía, una consultoría estratégica que también busca fortalecer la capacidad de respuesta ante una posible emergencia del volcán Machín y potenciar la oferta turística de este sector.

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Un total de 210 niños de primera infancia del Hogar Infantil Pilatunas, beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), retomaron la atención presencial para continuar sus procesos de aprendizaje y desarrollo. Lo anterior, tras la demolición de la sede, que presentó fallas irreparables generadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

La medida, gestionada por el ICBF en articulación con la Fundación Davivienda, permite mantener la atención mientras se avanza hacia la construcción de una nueva infraestructura.

Por el momento, la niñez recibe atención presencial los lunes, miércoles y viernes en instalaciones adaptadas para el desarrollo de actividades pedagógicas, recreativas y de integración. Este espacio permite dar continuidad a las experiencias de aprendizaje y brindar a las familias una alternativa para el cuidado y la atención de sus hijos.

Los martes y jueves, el proceso continúa desde casa mediante actividades orientadas por las agentes educativas, con la participación de madres, padres y cuidadores. Como parte de esta modalidad de atención flexible, las familias también reciben raciones de alimentos para preparar en el hogar, con el fin de contribuir a la continuidad del acompañamiento alimentario.

El ICBF acompaña a las 210 familias beneficiarias y fortalece las condiciones de atención, cuidado y protección de la primera infancia en Montenegro, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio en espacios adecuados para su desarrollo integral.

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Del 11 al 13 de noviembre de 2026, el II Encuentro de Instituciones de Educación Superior en Gestión del Riesgo de Desastres, convocado conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entidades académicas del país.

El encuentro reunirá a directivos, investigadores, expertos y representantes de la comunidad académica para intercambiar experiencias y discutir la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación, la gobernanza y las actividades de las instituciones de educación superior.

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Culminó con éxito el III Simposio Internacional en Cambio Climático y Resiliencia – Resilience Lab 2026, una iniciativa académica liderada por la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, en alianza estratégica con diversas instituciones de educación superior de Brasil: la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP), la Universidad del Sur y Sudeste de Pará (UNIFESSPA) y el Grupo de Investigación ARCIUS, de la Facultad de Arquitectura de la UGCA.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Territorios en recuperación, adaptación y proyección” y congregó a una masiva audiencia de estudiantes de forma simultánea en modalidad presencial y virtual.

La jornada estuvo profundamente marcada por la coyuntura regional. Durante las ponencias se destacó cómo el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026 evidenció que la resiliencia no es un concepto puramente teórico, sino una necesidad de primer orden para afrontar las problemáticas del presente y planificar el desarrollo de las comunidades.

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La inflación en Colombia se ubicó en 6,30% anual con corte a octubre, de acuerdo con el dato confirmado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,30% en octubre, lo que representa un aceleramiento en el ritmo de crecimiento del costo de vida frente al 5,51% en comparación con el resultado del año anterior, confirmó el DANE.

En los últimos doce meses, el costo de vida de los colombianos fue jalonado por restaurantes y hoteles (9,39%), educación (7,44%), salud (7,37%), alimentos y bebidas no alcohólicas (7,31%) y Muebles, artículos para el hogar y su conservación (6,60%).

Al analizar el comportamiento específico por bienes y servicios, la papa registró el incremento anual más pronunciado con un 98,00%.

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En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta.

Según el Dane, Restaurantes y hoteles con 9.24% representó el mayor incremento en Armenia, seguido de Alimentos y bebidas alcohólicas representó una de las mayores variaciones del 8% seguido de alojamiento, agua, electricidad

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Debido a complicaciones de salud murió en las últimas horas el líder ambiental, cultural y social del Quindío Rolando Giraldo, el hombre detrás del festival Recicla Por el Rock que se llevó a cabo en municipios como Montenegro, Armenia y Salento y que se destacó por su trabajo en pro del medio ambiente a través de su fundación Chicchan.

En muchas oportunidades Rolando paso por los micrófonos de Caracol Radio para hablar de las toneladas de música por toneladas de reciclaje.

Además, su trabajo social y ambiental era fortalecer a los recicladores de oficio y dignificar su labor.

Desde Caracol Radio enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y compañeros este difícil momento.

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En noticias judiciales Un hombre señalado de participar en el reclutamiento de un adolescente de 16 años y coordinar su traslado entre estructuras de las disidencias de las Farc fue asegurado en centro carcelario por petición de la Fiscalía General de la Nación.

El joven, quien habría sido vinculado al grupo armado en Cauca, fue rescatado cuando era transportado hacia Meta.

El procedimiento se cumplió el pasado 31 de octubre en el sector La Paila, en Armenia (Quindío), durante la inspección a un bus de servicio público que cubría la ruta Santander de Quilichao (Cauca) – Villavicencio (Meta).

En la verificación, el adolescente manifestó que no portaba documento de identificación, contó voluntariamente que fue vinculado a la organización criminal y señaló a Carlos Emilio Valencia Cuetia como el encargado de su desplazamiento.

De acuerdo con la investigación, esta persona habría organizado la logística del traslado y coordinado la entrega del menor de edad en el lugar de destino. El adolescente fue reclutado en julio de 2026 por integrantes del frente Dagoberto Ramos, en Santander de Quilichao.

Desde entonces, al parecer, recibió entrenamiento en técnicas de combate e instrucción en el manejo de armas. En su momento, los familiares del joven denunciaron que fue llevado en medio de engaños y aportaron información que permitió poner en marcha varias actividades de policía judicial para ubicarlo.

Luego de su rescate, quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Un fiscal de la Seccional Quindío imputó a Valencia Cuetia el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Tres capturados y más de 7 kilos de estupefacientes incautados en allanamiento realizado en Armenia

Durante el procedimiento fueron halladas armas de fuego, munición y sustancias estupefacientes que, al parecer, serían destinadas al tráfico local y al ingreso ilegal a centros penitenciarios mediante la modalidad conocida como “mula”.

La Policía Quindío logró la captura en flagrancia de dos mujeres y un hombre, cuyas edades oscilan entre los 21 y 49 años de edad, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio El Milagro del municipio de Armenia.

Los ciudadanos fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que las autoridades hallaran en su poder importante material probatorio relacionado con estas actividades ilícitas.

Durante el procedimiento policial fueron incautados 2 armas de fuego tipo revólver, 2 armas de fuego tipo escopeta, 7 cartuchos de diferentes calibres, 1.900 gramos de cocaína, 3.570 gramos de marihuana y 1.800 gramos de base de coca.

Como aspecto relevante de la investigación, las autoridades establecieron que el capturado conocido con el alias de “Ñoño” había recuperado su libertad hace aproximadamente diez meses, tras cumplir una condena por el delito de homicidio.

Asimismo, en el desarrollo de las labores investigativas se evidenció que parte de las sustancias estupefacientes se encontraban acondicionadas en cápsulas, presuntamente para ser transportada mediante la modalidad conocida como “mula”, con el fin de ingresar estos elementos a establecimientos penitenciarios.

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No para la polémica por la instalación de una cámara de fotomultas en la vía en Montenegro y Armenia, a varios conductores les comenzó a llegar la notificación del comparendo por esta foto multa en la asamblea hubo debate, donde el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava defendió la creación del organismo de tránsito y la instalación de este dispositivo

Sin embargo, varios diputados llamaron la atención sobre la instalación de esta cámara de foto detección, los permisos para su funcionamiento y el contrato de ejecución, además cuestionaron la falta de socialización para residentes y para turistas teniendo en cuenta que es una vía que va hacia parques temáticos y fincas turísticas

La gobernación del Quindío, a través del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), acompañó el debate propuesto por el diputado Francisco Javier López Díaz en la Asamblea Departamental, alrededor de la instalación de un dispositivo de foto detección en la vía que comunica a Montenegro con Armenia.

Este tema genera inquietudes entre la comunidad montenegrina y los ciudadanos que transitan por este corredor vial de carácter nacional. Durante el encuentro, el director del IDTQ, Uriel Enoc Ortiz Díaz, presentó ante los diputados y asistentes las precisiones técnicas y normativas correspondientes al ámbito de competencia de la entidad.

En este espacio también se escucharon las inquietudes de la comunidad y se analizaron los aspectos legales relacionados con la implementación de estos sistemas.

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Gracias a una denuncia ciudadana, el grupo de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), atendió el llamado de la comunidad en el municipio de Circasia, donde encontró un perezoso que se desplazaba por unas cuerdas de telefonía, situación que representaba un riesgo para su integridad.

Para realizar el rescate, el equipo de la autoridad ambiental contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Circasia, cuyos integrantes facilitaron una escalera que permitió acceder al animal y efectuar su recuperación de manera exitosa.

De acuerdo con Mónica Jaramillo, Líder del programa de Fauna Silvestre de la CRQ, el ejemplar fue recuperado en buen estado de salud y posteriormente sometido a una valoración clínica y biológica para determinar las condiciones adecuadas para su retorno al entorno natural.

“Después de hacer una valoración clínica y biológica del animal, se determinó realizar una liberación dura en el Distrito de Conservación Barbas Bremen, en un sitio alejado de centros poblados y de vías principales o veredales, con el propósito de garantizar su supervivencia”, explicó Jaramillo.

La liberación se llevó a cabo en un área seleccionada bajo criterios de seguridad para evitar que el ejemplar quedara expuesto nuevamente a riesgos asociados con la presencia humana y el tránsito vehicular.

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Con una inversión conjunta superior a los $214 millones, la Alcaldía de Génova y el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío adelantan acciones para fortalecer la productividad de las unidades cafeteras del municipio.

En el marco de este convenio de asociación, se realizó la entrega de más de 1.300 bultos de fertilizante destinados a la renovación de cafetales, beneficiando aproximadamente a 149 productores. Para este proyecto, la Alcaldía aporta cerca de $150 millones provenientes de recursos de regalías, mientras que el Comité Departamental de Cafeteros contribuye con alrededor de $64 millones.

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El municipio de Armenia registró un avance significativo en su desempeño fiscal durante la vigencia 2025. De acuerdo con los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF), publicados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la ciudad alcanzó 70,59 puntos, resultado que le permitió pasar del rango vulnerable al rango solvente y ubicarse en el puesto 58 entre 1.103 municipios del país.

En la clasificación de las ciudades capitales, Armenia ocupó el cuarto lugar entre 31 capitales, después de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Además, se posicionó como la primera del Eje Cafetero, por encima de Manizales, que obtuvo 65,91 puntos, y Pereira, con 64,39. En el Quindío, fue el único municipio que alcanzó el rango solvente.

Entre los indicadores más destacados se encuentra el comportamiento de los ingresos municipales. Durante 2025, Armenia registró $883.814 millones en ingresos totales, sin incluir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), lo que representó un crecimiento nominal del 18,9 % frente a 2024.

Los ingresos tributarios alcanzaron $278.092 millones, con un crecimiento del 26,4 % respecto a los $219.948 millones recaudados en 2024. Por su parte, las transferencias nacionales sumaron $365.297 millones, un aumento del 20,4 % frente al año anterior.

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Otro resultado relevante fue el ahorro corriente, que llegó a $174.650 millones, equivalente al 53,5 % de los ingresos corrientes. Este indicador refleja la capacidad del municipio para generar recursos después de cubrir sus gastos corrientes.

En materia de inversión, la formación bruta de capital fijo pasó de representar el 4,47 % del gasto de capital en 2024 al 12,21 % en 2025. Asimismo, la ejecución de la inversión alcanzó el 93 % de los recursos comprometidos.

En cuanto al endeudamiento contable, la relación entre pasivos y activos pasó del 31,8 % en 2024 al 18,3 % en 2025, con una calificación de 81,67 puntos en este componente.

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El análisis del Observatorio Económico, Tributario, Fiscal e Inmobiliario de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Armenia también identifica aspectos que requieren seguimiento, especialmente la holgura frente a los límites de gasto establecidos en la Ley 617 de 2000.

Los gastos de funcionamiento pasaron de representar el 47,5 % al 52,5 % de los ingresos corrientes de libre destinación, mientras que el margen frente al límite legal se redujo a 12,54 puntos porcentuales.

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En la Biblioteca Libro Total, en Armenia, la Secretaría TIC realizó la entrega de certificados a más de 35 mujeres que culminaron satisfactoriamente su proceso de formación en herramientas digitales.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, se reunió este inicio de semana en Bogotá con Nicolás Rincón Munar, director técnico de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, DNP, para estudiar la posibilidad de estructurar un proyecto de transporte público con flota eléctrica para la ciudad.

La iniciativa está en fase de exploración. Antes de ponerla en marcha, la Administración Municipal lidera la gestión ante instancias nacionales y debe evaluar las condiciones técnicas, financieras y operativas de un servicio con vehículos eléctricos en Armenia, y definir qué fuentes de apoyo existen para estructurarlo y financiarlo.

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Empresas Públicas de Armenia EPA continúa adelantando labores de mantenimiento preventivo y limpieza en las redes de alcantarillado de diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de esta infraestructura y contribuir al bienestar de las comunidades.

En esta oportunidad, el equipo operativo de EPA llegó al barrio Génesis, donde realizó trabajos de limpieza y extracción de sedimentos, residuos sólidos y basuras acumuladas al interior de la red de alcantarillado. Estas actividades permiten retirar los elementos que, con el paso del tiempo, se depositan en las tuberías y pueden generar obstrucciones que afectan el flujo normal de las aguas residuales.

Durante la intervención, el personal encargado desarrolló las labores necesarias para retirar el material acumulado y favorecer las condiciones de funcionamiento de la red, contribuyendo a prevenir posibles taponamientos y situaciones que puedan ocasionar afectaciones a los habitantes del sector.

Este tipo de jornadas hacen parte de las acciones permanentes de mantenimiento que desarrolla la entidad para atender las necesidades de la infraestructura de alcantarillado, intervenir puntos que requieren atención y reducir los riesgos asociados a la acumulación de residuos y sedimentos.

Asimismo, EPA hace un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras, plásticos, grasas y otros elementos a los sumideros y sistemas de alcantarillado, ya que estas prácticas favorecen las obstrucciones y pueden afectar el funcionamiento de las redes. La adecuada disposición de los residuos es una responsabilidad compartida que contribuye al cuidado de la infraestructura pública.

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La Lotería del Quindío, en articulación con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, desarrolló una jornada de salud visual dirigida a los loteros del departamento, con el propósito de contribuir a su bienestar y mejorar sus condiciones de vida.

Durante esta actividad, los beneficiarios recibieron valoración visual y tendrán acceso gratuito a monturas y gafas formuladas, facilitando el cuidado de su salud y el desarrollo de su labor diaria.

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En deportes, En el coliseo del café de Armenia el fin de semana hubo doblete de victorias para Caciques del Quindío en la liga nacional de fútbol de salón, a primera hora, el equipo Junior ganó por marcador de 4 a 3 a Caquetá F.S de Casanare, luego Caciques del Quindío, también ganó 6 a 4, a Bello Innovar 80 de Antioquia

Mientras que el domingo 8 de noviembre Caciques del Quindío viajó a Manizales a disputar un partido de los que tenía aplazados, esta vez ante Real Caldas, al final Empate 4 a 4.

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De otro lado, El deportista de Parkour del Quindío Harley David Bedoya Londoño ganó medalla de bronce en la modalidad masculina de velocidad del 4th Parkour on the Highest Ladder 2026, disputado en la montaña Tianmen, en China, el representante de la Selección Quindío y de Colombia alcanzó el tercer lugar en esta competencia internacional.