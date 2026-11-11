Miércoles 11 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Regresaron los días de sol y cielo azul en Armenia, al fondo la iglesia San Francisco. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Damnificados por el terremoto en Armenia evidencian la crisis por la falta de auxilios

Residentes del conjunto de apartamentos Villa Ximena de la ciudad denuncian que tras tres meses del terremoto no hay apoyo económico para superar la contingencia

Ya son tres meses del terremoto que sacudió varias regiones del país y que impactó las edificaciones de la capital quindiana porque, aunque no hubo colapsos muchas quedaron averiadas lo que no permite la habitabilidad correspondiente.

Es el caso de los residentes del conjunto de apartamentos Villa Ximena donde son evidentes las grietas, caída de material e incluso riesgo de colapso de paredes lo que genera una afectación directa para los residentes.

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Caracol Radio se trasladó hasta la zona y habló directamente con los afectados por el sismo quienes han coincidido que han sido meses retadores porque no cuentan con el recurso suficiente para sostener la contingencia.

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Y es que Jorge Díaz quien es el presidente del consejo de administración del conjunto manifestó que se han generado muchos anuncios, pero no se evidencia la materialización de los mismos. Dijo que la crisis es grande porque muchos de los arrendatarios y propietarios han tenido que acomodarse en viviendas de familiares o amigos o pagar arriendo y seguir costeando los gastos de los apartamentos lo que genera que la situación sea insostenible.

Enfatizó en que urgen las ayudas como son los subsidios de arrendamiento porque se dice mucho del tema, sin embargo, ya son tres meses sin respuestas ni soluciones concretas.

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Otro de los afectados es Edison Cárdenas dijo que estuvo recientemente en una manifestación con algunos de los afectados con el fin de entregar un pliego de peticiones a la administración municipal por lo que no fueron atendidos de manera integral.

Reconoció que la mayor problemática está relacionada en que como el territorio no sufrió por caída de edificaciones ni muertos como otras regiones del país, entonces no entregan las ayudas oportunamente desde el gobierno nacional.

Esperan las ayudas para lograr superar la crisis por la que atraviesan actualmente porque también les genera un desgaste emocional.

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Al Quindío no ha llegado ni un solo peso de las donaciones del Fondo Milagro: Miguel Grisales

Tres meses después del terremoto, las familias damnificadas del Quindío siguen esperando que los recursos provenientes de donaciones nacionales e internacionales se traduzcan en soluciones concretas. El representante a la Cámara cuestionó la distribución de los recursos anunciados y exigió respuestas sobre su destinación.

Más información Martes 10 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En plenaria del Congreso de la República, el representante a la Cámara por el Quindío del Pacto Histórico, Miguel Grisales, advirtió que, a tres meses del terremoto, al departamento no ha llegado ni un solo peso de las donaciones recaudadas a través del Fondo Milagro para atender a las comunidades afectadas.

Mientras tanto, más de 46 mil familias continúan esperando respuestas y soluciones para reconstruir sus viviendas y recuperar sus medios de subsistencia.

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El congresista cuestionó las cifras anunciadas por el Fondo Milagro, al considerar que resultan insuficientes frente a la magnitud de las afectaciones en el departamento.

“Anuncian $ 332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas en todo el país, una cifra inferior a las 9.825 viviendas destruidas solamente en el Quindío. También anuncian $ 4.600 millones para entregar 920 apoyos de $ 5 millones a pequeños comerciantes en todo el territorio nacional, cuando en nuestro departamento tenemos 4.566 unidades económicas afectadas”, señaló Grisales.

Asimismo, el representante cuestionó la falta de respuestas de fondo y a cabalidad por parte de la primera dama frente a la administración y destinación de los recursos provenientes de las donaciones, que deberían traducirse en ayudas para las familias damnificadas.

Advirtió que, mientras se anuncian cifras y programas, las víctimas del terremoto siguen esperando que las ayudas lleguen efectivamente a sus territorios.

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Gobierno nacional destina más de $337.000 millones y prioriza 236 sedes educativas para su recuperación tras el terremoto

A través de distintas fuentes de financiación y convenios, se destinaron $337 mil millones para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de los espacios educativos, mediante intervenciones, estudios, diseños y cinco núcleos de infraestructura modular.

En este proceso, el Ministerio priorizó 225 sedes educativas en las zonas afectadas, que constituyen el punto de partida para avanzar en la reconstrucción de la infraestructura escolar y 11 Instituciones de Educación Superior.

Para dimensionar el impacto de la emergencia y orientar la respuesta institucional, el Ministerio, en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desarrolló el Plan de Atención a la Emergencia (PAE).

Este ejercicio permitió identificar afectaciones en 5.738 sedes educativas de 480 municipios, en 22 departamentos, que atienden a más de 1,3 millones de estudiantes.

A estas acciones se suman las asistencias técnicas en territorio para implementar el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, una alternativa que busca vincular al sector privado y movilizar nuevas capacidades y recursos para acelerar la recuperación de la infraestructura afectada.

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Como una opción importante para aportar en la reconstrucción, reorientando el pago de impuestos en obra social, fue presentado el nuevo esquema bajo el cual opera el modelo Obras por Impuestos a los empresarios y gremios del Quindío, en una jornada que contó con la presencia del secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón; y del diputado César Londoño.

La jornada fue realizada por la Secretaría de Educación departamental y contó con la presencia de un funcionario del Ministerio de Educación, que junto con la secretaria (e), Ángela María Marín Valencia, presentó la metodología y aclaró dudas de su audiencia con respecto a su aplicación.

Cabe recordar que la figura era susceptible de ser implementada en municipios golpeados por el conflicto armado (catalogados como ZOMAC o PDET), pero en el marco de la emergencia social decretada por el Gobierno nacional, su campo de acción se extendió a los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Miles de negocios resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y por los incendios forestales, y con ellos el sustento de muchas familias colombianas. Para ayudarlas a salir adelante, Fondo Emprender del Sena habilita más de $34 mil millones de capital semilla.

“Volver a Crecer es la convocatoria que busca apoyar la reconstrucción del territorio mediante el fortalecimiento de los sectores económicos más afectados por el sismo”, afirmó Ana María Yepes, directora de Empleo y Trabajo.

Podrán participar personas naturales, grupos asociativos y organizaciones legalmente constituidas de cualquier sector económico, en modalidad individual o asociativa, ubicadas en Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Tolima. Cada negocio podrá recibir hasta $73 millones para fortalecer su sostenibilidad e impulsar la generación de empleo formal en las regiones afectadas.

Los recursos se distribuirán por departamento: Risaralda y Valle del Cauca contarán con más de $10.000 millones cada uno; Caldas, con $6.179 millones; Quindío, con $4.063 millones; y Chocó y Tolima, con $1.707 millones cada uno.

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Para postularse, los interesados deben completar la Ruta Emprendedora del SENA y contar con matrícula o registro vigente. Las postulaciones estarán abiertas desde el 27 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2026 a las 6:00 p.m., en www.fondoemprender.com, donde también se pueden consultar los términos de referencia.

Quienes necesiten conocer los requisitos y las fases del proceso pueden acercarse a los centros de emprendimiento comunitario ubicados en los centros de formación del SENA de cada departamento.

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Con la participación de los coordinadores de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de los municipios del departamento y del profesional delegado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), se realizó el Comité Técnico de la Política Pública de Aseo, espacio en el que la Gobernación del Quindío, a través del Plan Departamental de Aguas (PDA), acompaña a las administraciones locales en la gestión de los residuos sólidos.

En la sesión se trataron dos temas centrales: el primero fue la implementación de la Resolución 0555 de 2026 de los ministerios de Vivienda y de Ambiente, que adopta una nueva metodología para la actualización de los PGIRS; el segundo fue el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD), que ha cobrado especial importancia tras el sismo del pasado 10 de agosto del presente año.

Cada coordinador presentó el estado actual del PGIRS de su municipio y el avance en la recolección y el manejo de los RCD, teniendo en cuenta los sitios autorizados para la disposición final de residuos sólidos.

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Por incumplir requisitos sanitarios y de funcionamiento, cerraron establecimiento comercial por siete días en Armenia

Tras las denuncias de la comunidad por situaciones que afectaban las condiciones de salubridad en el barrio Villa Hermosa, la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia y Salud, adelantó un operativo de verificación en un establecimiento ubicado en este sector donde se identificaron incumplimientos en los requisitos para su funcionamiento, lo que determinó en una sanción de cierre temporal por siete días.

La intervención contó con la participación de la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Durante la visita se estableció que el establecimiento no contaba con certificado de Bomberos, concepto de uso del suelo, autorización para el aprovechamiento del espacio público ni concepto sanitario.

Asimismo, se evidenció la ausencia de unidades sanitarias para el personal, una situación que generaba afectaciones a las condiciones de salubridad del entorno y motivó las denuncias ciudadanas.

En el lugar se realizaba una actividad de bodegaje y almacenamiento de mercancía refrigerada, entre la que había productos lácteos, quesos y chorizos.

Según la información recopilada durante el procedimiento, estos productos eran distribuidos a vendedores informales y a otros establecimientos comerciales. Además, se identificaron productos sin registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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Atención que el Tribunal Administrativo del Quindío admitió acción popular que instauró Ana Sofía Rojas Alzate, presidenta – Veequin la veeduría contra el catastro en el Quindío contra municipio de Calarcá y asociación de municipios del altiplano del oriente antioqueño-Eat Masora

Además, vincular a la presente actuación al Instituto Geográfico Agustín Codazzi- Igac y a la Superintendencia de Notariado y Registro,

El propósito de la acción popular es búsqueda de la protección a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público y acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

La acción popular tiene como propósito además solicitar la nulidad del contrato realizado por las dos entidades para realizar la actualización catastral del municipio de Calarcá.

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La Universidad Alexander Von Humboldt otorgará 100 becas parciales para estudiantes de colegios del Quindío y Norte del Valle

La iniciativa beneficiará a estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, con el propósito de facilitar su ingreso a la universidad y reconocer su desempeño académico.

Con el propósito de acercar la educación superior a más territorios y brindar nuevas oportunidades a los jóvenes de la región, la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt otorgará 100 becas para estudiantes de colegios del Quindío y el Norte del Valle del Cauca, que podrán ser utilizadas en la vigencia 2027.

El programa Becas para Colegios 2027 contempla 100 cupos, distribuidos en 48 becas para el primer semestre y 52 para el segundo.

Esta iniciativa, que financia el 25% del valor de la matrícula, durante toda la carrera, busca reconocer la excelencia académica y facilitar que más jóvenes puedan continuar su formación profesional.

A través de este beneficio, la Humboldt busca fortalecer los vínculos con las instituciones educativas y contribuir a disminuir las brechas de acceso a la educación superior en la región.

La selección de los beneficiarios de las becas estará a cargo de los rectores de cada institución educativa, quienes podrán postular a los estudiantes teniendo en cuenta criterios como su desempeño académico, resultados en las pruebas Saber 11, e interés en cursar alguno de los programas académicos de la Humboldt.

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En el Quindío, participan 23 instituciones educativas de Armenia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro y Circasia. Por su parte, en el Norte del Valle del Cauca, se encuentran dos instituciones del municipio de Sevilla.

Una vez realizada la postulación, la Humboldt adelantará la asignación de las becas de acuerdo con los cupos disponibles por programa académico y semestre.

Los rectores tendrán plazo hasta el 4 de diciembre de 2026 para presentar las postulaciones.Más allá del apoyo económico, esta iniciativa representa una apuesta por el talento de los jóvenes y por el desarrollo de la región.

Con las 100 becas para 2027, la Humboldt reafirma su compromiso con la educación y continúa trabajando para que más estudiantes del Quindío y el norte del Valle encuentren en la formación profesional una oportunidad para construir su futuro y transformar su entorno.

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La Secretaría de Educación Municipal (SEM), como representante de la Alcaldía de Armenia, acompañó a la Institución Educativa Normal Superior, sede Ciudad Armenia, en la entrega del Sello Francófono de Excelencia, un reconocimiento que destaca el compromiso de la comunidad educativa con el fortalecimiento de la enseñanza del francés y la formación multilingüe de sus estudiantes.

La institución obtuvo este reconocimiento en 2025, tras participar en un proceso de selección liderado por la Embajada de Francia en Colombia, en el que fueron elegidas 27 instituciones educativas públicas y privadas del país. Entre ellas, la Normal Superior se destacó como una de las dos escuelas normales superiores que han obtenido este sello, consolidando su liderazgo en los procesos de enseñanza de lenguas extranjeras.

La entrega oficial de los certificados se realizó en una jornada con la participación de estudiantes y docentes. Durante el evento también se descubrió una placa conmemorativa, como símbolo del trabajo institucional y del compromiso con una educación que abre nuevas oportunidades de aprendizaje.

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La Alcaldía de Armenia ha destinado más de 10.400 millones de pesos al fortalecimiento operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos, mediante inversiones en vehículos, equipos, herramientas especializadas y actividades de prevención, inspección y capacitación comunitaria. Así lo confirmó el alcalde James Padilla García en los actos protocolarios de la celebración del Día Nacional del Bombero.

Padilla García, al reportar la inversión superior a $10.400 millones para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos, indicó que a este proceso se sumó la entrega de una nueva máquina extintora, realizada en marzo de 2026, adquisición que fue posible gracias a una adición por $3.421.500.000 al contrato inicial, cuyo valor asciende a $12.397.980.000.

Se informó que el nuevo vehículo es una máquina tipo cisterna modelo 2026, con capacidad para 3.000 galones y una bomba de 1.250 GPM, características que le permiten cumplir funciones de abastecimiento y extinción de incendios. Además, cuenta con certificaciones internacionales de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego o Incendios (Nfpa por sus siglas en inglés) y normas UL (Underwriters Laboratories).

Con esta incorporación, el Cuerpo Oficial de Bomberos dispone en la actualidad de dos carrotanques de características similares y tres máquinas extintoras, según el reporte institucional de marzo.

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Empresas Públicas de Armenia EPA no solo realiza la recolección de residuos sólidos en el casco urbano, sino que también llega a las veredas del municipio, garantizando la prestación del servicio en la zona rural.

Es por esto que la EPA recuerda a sus usuarios los días y horarios establecidos para la recolección: En las veredas Pantanillo, El Mesón, Murillo, El Caimo, Cristales, El Rhin, Aguacatal, Marmato y San Pedro, la recolección se realiza los días lunes, miércoles y viernes, entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Por lo que se hace un llamado a los usuarios para que cumplan con estas frecuencias y eviten sacar los residuos en días diferentes a los establecidos, previniendo así la acumulación de basuras y los malos olores.

Asimismo, EPA recuerda que los ciudadanos que necesiten disponer de colchones, muebles y otros enseres pueden solicitar el servicio gratuito de recolección especial a través de la línea de WhatsApp 322 893 8033, evitando abandonar estos elementos en vías y zonas comunes.

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CRQ realizará hoy miércoles reunión informativa sobre la ampliación del Parque Ecológico y Tecnológico Andalucía

El encuentro se llevará a cabo el 11 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Aula Ambiental de la Corporación, en Armenia. La jornada busca informar a la comunidad sobre el alcance del proyecto, sus posibles impactos ambientales y los mecanismos de participación ciudadana.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) invita a la ciudadanía, especialmente a las comunidades del área de influencia del proyecto, a participar en la reunión informativa que se realizará este miércoles 11 de noviembre, en el marco del trámite de modificación de la licencia ambiental solicitada para la ampliación del Parque Ecológico y Tecnológico Andalucía, ubicado en la vereda San José, municipio de Montenegro.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 9:00 a. m. en el Aula Ambiental de la CRQ, ubicada en la calle 19 Norte #19-55 de Armenia, y tiene como propósito fortalecer la participación ciudadana, brindar información sobre el alcance y las condiciones del proceso, así como dar a conocer los posibles impactos ambientales asociados a la modificación de la licencia, las medidas de manejo propuestas y las acciones previstas para garantizar el acceso a la información y la intervención de las comunidades.

Durante la reunión, la CRQ informará sobre las etapas del proceso y las condiciones que regirán la participación en la Audiencia Pública Ambiental, programada para el próximo 27 de noviembre, a las 9:00 a. m., también en el Aula Ambiental de la Corporación.

Las personas interesadas en intervenir haciendo uso de la palabra durante la Audiencia Pública Ambiental podrán inscribirse entre el 14 y el 23 de noviembre de 2026, de manera presencial, en la Oficina Asesora Jurídica de la CRQ, la Alcaldía de Montenegro o la Personería Municipal de Montenegro.

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La Secretaría de Familia del Quindío participó como ponente en el Primer Encuentro de Proyección Social en Ciencias de la Salud, organizado por la Universidad Alexander Von Humboldt, donde presentó el proceso de formulación de la Política Pública para la Protección Integral de las Personas Mayores, aprobada este año por la Asamblea Departamental.

La invitación fue realizada por el área de Proyección Social de esta institución universitaria, en el marco del proyecto Tejiendo Redes en la Prevención del Deterioro Cognitivo, un espacio para compartir experiencias y fortalecer estrategias orientadas al bienestar y la calidad de vida de esta población.

Como parte de este propósito, la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia, proyecta una alianza con la Universidad Alexander Von Humboldt para desarrollar durante 2027 un modelo de prevención del deterioro cognitivo en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) del departamento, promoviendo acciones para el cuidado integral y el envejecimiento digno de las personas mayores.

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A partir del 1 de diciembre de 2026 y hasta el miércoles 27 de enero de 2027, Comfenalco Quindío entregará 35.000 kits escolares, beneficio implementado como apoyo a la economía de los hogares quindianos de cara al regreso a clases. Para efectuar el otorgamiento de este recurso, Comfenalco Quindío ha destinado un total de $1.995 millones.

La convocatoria aplica para trabajadores dependientes de categorías A y B. Adscritos a esta misma clasificación, incluye también a independientes y pensionados que aportan el 2 %.

La medida cobija a beneficiarios a cargo entre los 3 y 18 años de edad y 364 días, debidamente escolarizados. Es requisito fundamental que la empresa afiliada, el trabajador independiente o el pensionado se encuentre al día en el pago de sus aportes. La asignación de estos beneficios se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos, hasta agotar los recursos disponibles.

José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, destacó el compromiso de la entidad con las familias del departamento. “Este es un apoyo que ponemos a disposición de nuestras familias afiliadas para aportar a su bienestar integral. Nuestra misión social nos compromete a estar presentes cuando más se necesita y a disponer nuestros recursos y capacidades para contribuir a la calidad de vida y la educación de los hogares quindianos”, recalcó.

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El Kit Escolar está diseñado como un aliado completo para el regreso a clases de los beneficiarios. Se asignará un (1) kit escolar por beneficiario que cumpla con los requisitos, el rango de edad establecido y acredite su escolaridad.

Si un afiliado tiene varios beneficiarios que cumplen las condiciones, podrá reclamar el kit escolar correspondiente por cada uno de ellos. Está compuesto de 13 artículos, incluyendo tula, cinco cuadernos, colores, herramientas de geometría y elementos básicos de escritura y manualidades.

La entrega se llevará a cabo de manera presencial. Los afiliados deberán presentar únicamente su documento de identidad original para hacer efectivo el reclamo del beneficio.

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A las 4 de la tarde en el auditorio Quimbaya en el parque Soledén de Comfenalco Quindío se llevará a cabo el acto de proclamación del Premio Comfenalco a la Mujer 2026, 23 mujeres fueron postuladas por su trabajo y liderazgo social en el departamento.

Cabe recordar que la mujer que resulte ganadora de este reconocimiento representará al Quindío en el Premio Cafam a la Mujer en Bogotá.

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En deportes, hoy hay fútbol en Armenia, a las 8y10 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Tigres por la cuarta fecha del cuadrangular semifinal del Torneo Dimayor de la B.

El conjunto cuyabro es líder del cuadrangular a pesar de perder el anterior partido contra el mismo rival que enfrentará, Tigres y también es líder en la tabla de reclasificación, por lo que una victoria lo mantendrá de primero en las dos clasificaciones del campeonato.

Las directivas y la comisión local de fútbol anunciaron que para este partido estarán habilitadas tres de las cuatro tribunas del estadio centenario, las tribunas, oriental y norte con promoción de 2x1, es decir con una boleta podrán ingresar dos hinchas, el precio en norte es de 15.000, oriental 20.000 pesos, así mismo está habilitada la tribuna occidental, pero sin promoción, precio de la boletería 60.000 pesos.

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De otro lado, desde hoy miércoles 11 de noviembre, la universidad del Quindío reabre las puertas de los escenarios deportivos para la comunidad académica y el público en general, la cancha sintética de fútbol 11, fútbol 5, la pista de atletismo, el gimnasio al aire libre, la piscina y la cancha múltiple 2.

Para disfrutar de estos espacios los horarios serán de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m., y los sábados, de 8 a. m. a 6 p. m. La piscina tendrá servicio de martes a viernes y los sábados de 8 a. m. a 4 p. m, los domingos y festivos no habrá servicio.