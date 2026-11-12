Expulsan a 71 venezolanos de Bucaramanga con más de 1.520 anotaciones por infracciones

En un operativo de la Alcaldía de Bucaramanga, 71 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron trasladados hacia la frontera de este país, tras ser señalados de reiteradas infracciones a las normas colombianas.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, en las instalaciones del Centro de Protección Transitoria de Bucaramanga, con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional y la administración municipal.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, los ciudadanos extranjeros acumulaban más de 1.520 anotaciones relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia y presuntas infracciones, entre ellas porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal.

Lea también: VIDEO | Grietas y daño estructural en más de 50 viviendas de Bucaramanga: alertan riesgo de colapso

Los 71 ciudadanos fueron trasladados en buses hacia Cúcuta, Norte de Santander, donde serían entregados a las autoridades migratorias correspondientes para continuar con el procedimiento de retorno a sus lugares de origen en Venezuela.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó que este procedimiento representa un resultado histórico para la ciudad y aseguró que las autoridades continuarán adelantando operativos para recuperar la seguridad y el orden público.

“Personas que a lo largo de estos operativos que realizamos en el día de hoy se evidenciaron teniendo comportamientos contrarios a la sana convivencia, infracciones, porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal son algunas de las causas por las que estas personas están siendo expulsadas a su país de origen”, manifestó el mandatario.

Podría interesarle: Ocho soldados recibieron el alta médica en el HUS luego de atentado en el Sur de Bolívar

Portilla también señaló que, con este procedimiento, Bucaramanga supera las 230 expulsiones de ciudadanos venezolanos en lo corrido de 2026, una cifra que calificó como récord para un año calendario, teniendo en cuenta que todavía restan semanas para finalizar la vigencia.

“Seguimos enfocados en defender y, por supuesto, recuperar la autoridad en nuestra ciudad de Bucaramanga. Todos los días, de manera articulada, seguiremos recuperando la autoridad”, concluyó.