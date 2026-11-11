VIDEO | Grietas y daño estructural en más de 50 viviendas de Bucaramanga: alertan riesgo de colapso

Una grave situación de riesgo denuncia la comunidad de la etapa 7 del barrio Villas de San Ignacio, al norte de Bucaramanga, donde 50 de las 121 viviendas presentan afectaciones estructurales, con enormes grietas en paredes, columnas y pisos. Según la comunidad, al menos 12 casas ya se encuentran desocupadas debido a que sus condiciones las hacen inservibles.

Ruth Smith López Sarmiento, presidenta de la Junta de Acción Comunal, aseguró que las familias enfrentan una situación de incertidumbre desde junio de este año, mientras esperan respuestas de la administración municipal y otras entidades.

La líder comunal describió el deterioro de las viviendas, que incluso ha obligado a algunos residentes a apuntalar las estructuras para evitar que las placas y los muros cedan.

“Ya tenemos columnas totalmente deterioradas, el piso está partido y los andenes ya ni siquiera nos permiten transitar. Principalmente, el parqueadero donde llegamos todos está a punto de colapsar, porque tiene una grieta de lado a lado”, manifestó Ruth Smith López.

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La situación también ha generado daños en puertas y ventanas, cuyos marcos se han deformado por el movimiento de las estructuras. En algunas casas, las placas del segundo piso se encuentran separadas de las columnas y presentan fisuras de lado a lado.

La comunidad advierte que entre los habitantes hay adultos mayores y personas con discapacidad que permanecen en viviendas con graves afectaciones. Uno de los casos más preocupantes, según la presidenta comunal, es el de una familia de ocho integrantes, tres de ellos con discapacidad, cuya casa estaría en riesgo de colapso.

“Vivimos una zozobra impresionante. Aquí todos los días las casas traquean, todos los días se parte un vidrio, todos los días se nos cae un ladrillo”, expresó la representante de la comunidad.

Piden respuestas y soluciones urgentes

Ruth Smith López señaló que la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga ha realizado visitas técnicas desde junio; sin embargo, cuestionó que hasta el momento no les hayan informado oficialmente el nivel de riesgo de las viviendas ni las medidas que se adoptarán para proteger a las familias.

La comunidad también recordó que estas viviendas fueron entregadas como parte de un proceso de reubicación de familias afectadas por la ola invernal de 2005.

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La líder comunal insistió en que no se trata de una ocupación informal, sino de familias que, según indicó, cumplen con sus obligaciones tributarias y esperan garantías por parte del Estado.

También advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentan los residentes para abandonar sus casas, pues los costos de arrendamiento y los requisitos exigidos para acceder a una vivienda temporal hacen prácticamente imposible una salida inmediata.

“Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno se pronuncie con nosotros. No nos abandonen. Nosotros pagamos impuestos, no somos una invasión. Es muy triste tener que salir corriendo de nuestras casas a buscar dónde meternos”, concluyó.