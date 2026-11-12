¿Qué solicita la tutela por el puente El Congreso en Santander? Gobernación responde

La situación de movilidad de las comunidades de las veredas de la provincia de García Rovira, en el sector del puente El Congreso, llegó a los estrados judiciales. Mediante una acción de tutela presentada contra la Gobernación de Santander, se solicitó garantizar un paso seguro y transitorio para los habitantes, mientras se resuelve de fondo la situación de conectividad en este punto.

De acuerdo con el documento judicial, la acción fue interpuesta por Yesid Leonardo Silva Parada, quien actuó como agente oficioso de los habitantes de las veredas de esta provincia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

En el trámite, la parte accionante solicitó como medida provisional que la Gobernación disponga y garantice una alternativa de paso seguro, que podría incluir una pasarela, un paso provisional o el transporte seguro de personas y productos, entre otras opciones técnicamente viables. También pidió que la tarabita instalada por la comunidad no se mantenga como única alternativa mientras se toma una decisión de fondo.

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Frente a este proceso, Jessica Mendoza, secretaria de Infraestructura departamental, destacó que la tutela no ordena la construcción del puente vehicular, sino que solicita revisar las condiciones de la tarabita instalada por los habitantes junto con la Alcaldía.

“Dentro de la respuesta al juez se hicieron las visitas técnicas por parte del equipo de la Secretaría de Infraestructura, donde se evidenció el estado y las condiciones de diseño de esta tarabita”, explicó la funcionaria.

Mendoza agregó que, en la respuesta presentada ante el juez, la Gobernación informó que se encuentra en ejecución la obra de un puente vehicular para garantizar el acceso de la comunidad en este sector.

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Sobre el avance de los trabajos, la secretaría indicó que la dependencia realiza seguimiento al contratista y que este cuenta con un cronograma específico de ejecución. También señaló que se adelantan actividades relacionadas con el transporte y lanzamiento de la estructura del puente.

La funcionaria aseguró que la Secretaría continuará con la supervisión de la obra para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos y a la ejecución de los trabajos.