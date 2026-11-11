Ocho soldados recibieron el alta médica en el HUS luego de atentado en el Sur de Bolívar. Foto: Hospital Universitario de Santander.

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) entregó este miércoles 11 de noviembre un nuevo reporte sobre el estado de salud de los militares que fueron trasladados a la institución luego de los actos terroristas registrados el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa, Sur de Bolívar.

De acuerdo con el comunicado oficial, de los 15 soldados que ingresaron al centro asistencial, ocho ya recibieron el alta médica, mientras que los siete restantes continúan bajo atención hospitalaria y seguimiento especializado.

Según el reporte médico, dos de los pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la necesidad de atención de mayor complejidad. Los otros cinco se encuentran en hospitalización, donde reciben los cuidados correspondientes por parte del personal médico y asistencial.

Frente a la atención de los uniformados, el Hospital Universitario de Santander informó que, en articulación con la Gobernación de Santander, mantiene dispuesto un equipo multidisciplinario para garantizar la atención integral de los pacientes y brindar acompañamiento y apoyo a sus familiares durante este proceso.

La institución también señaló que continuará realizando el seguimiento a la evolución de los militares. Asimismo, el centro asistencial reiteró la importancia de respetar la confidencialidad de la información clínica y la privacidad de los pacientes y sus familias.