Rap Santander insiste en incluir pacto por el agua en el Plan Nacional de Desarrollo

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Gran Santander continúa las gestiones para que el Gobierno Nacional respalde la estructuración de un pacto territorial por el agua, una iniciativa que, según Hugo Rodríguez, gerente de la entidad, busca articular proyectos para Santander y Norte de Santander relacionados con la protección de fuentes hídricas, el abastecimiento, el consumo humano, el uso agrícola y el saneamiento.

Anteriormente, la propuesta fue presentada el pasado 29 de julio ante la bancada legislativa de ambos departamentos, durante un encuentro en el Congreso de la República en el que participaron los gobernadores de Santander y Norte de Santander. En esa reunión también se expusieron proyectos de infraestructura vial y conectividad que se busca priorizar con el respaldo del Gobierno Nacional.

De acuerdo con Hugo Rodríguez, gerente de la RAP, el pacto territorial por el agua plantea un mecanismo similar a un contrato plan, que permita abordar de manera integral las diferentes etapas del ciclo del agua y coordinar esfuerzos entre las entidades nacionales y territoriales.

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“La propuesta que ha hecho la RAP es estructurar un pacto territorial por el agua, en esta ocasión está ocurriendo un contrato plano un parco territorial por el agua que incluya todo el ciclo del agua desde uso del agua para el consumo humano, el uso del agua para el tema cultivo y la disposición de este proyecto” mencionó Rodríguez.

Para avanzar en su estructuración, la RAP indicó que ha sostenido reuniones con el Departamento Nacional de Planeación y diferentes ministerios del gobierno Nacional, teniendo en cuenta que algunas cuencas, como las del Catatumbo, tienen un alcance que trasciende las fronteras nacionales.

“Lo presentamos recientemente en el taller de Plan de Desarrollo y hemos venido trabajando con los ministerios de Vivienda, Agricultura y Ciencia, además de la Cancillería” explicó.

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El gerente indicó que la iniciativa volvió a ser presentada en octubre, durante un encuentro en Cúcuta, y que la gestión continúa para lograr que sea incorporada en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y cuente con el respaldo del Gobierno Nacional.