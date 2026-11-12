ELN entregó pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en Arauca
Según el grupo criminal, le venían haciendo seguimiento desde hace ocho meses antes de perpetrar el secuestro
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