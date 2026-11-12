Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 20:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

ELN entregó pruebas de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en Arauca

Según el grupo criminal, le venían haciendo seguimiento desde hace ocho meses antes de perpetrar el secuestro

María Camila Pantoja

María Camila Pantoja

María Camila Pantoja
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado