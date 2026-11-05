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“Que me le respeten la vida”: angustioso llamado del padre de la subteniente secuestrada en Arauca

La subteniente del Ejército Nacional, María Camila Pantoja, hija del coronel Bernardo Pantoja, fue secuestrada en el municipio de Saravena, Arauca. Aunque inicialmente trascendió que la oficial se encontraba patrullando la zona, posteriormente se aclaró que no estaba uniformada ni realizaba labores de patrullaje en ese instante.

Pantoja iba vestida de civil y se disponía a realizar gestiones personales y a reunirse con un contacto para adelantar labores de inteligencia. Según pudo confirmar Caracol Radio, la oficial hace parte del arma de inteligencia, y habría llegado el punto para encontrarse con el familiar de un dirigente político de la zona.

De acuerdo con la información oficial, la uniformada fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta y posteriormente fue llevada con rumbo desconocido. El secuestro habría sido perpetrado por un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El último contacto con la subteniente

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el coronel Pantoja relató la última conversación que sostuvo con su hija antes de enterarse de la trágica noticia. “Yo hablé ayer con mi hija como a las 12:00 p. m.; como siempre charlamos, ella siempre me comenta cómo está, para dónde sale, y me dijo que tenía que salir a hacer unas vueltas”, expresó.

El oficial detalló que recomendó tomar precauciones ante la inseguridad en la región: “Le dije que tuviera todas las medidas de seguridad, que tuviera mucho cuidado, pues, conociendo, pues, Aravena, que es un municipio muy delicado”. En horas de la tarde, recibió la confirmación de que había sido secuestrada.

El coronel Pantoja explicó las versiones que se manejan: “Se manejan varios comentarios, que salió y que tenía una entrevista con una persona para cierta información, y llegando, pues, unas personas en moto, la cogieron y la metieron en un carro y la secuestraron”.

Asimismo, precisó que la subteniente “no estaba uniformada, estaba, como dice uno, estaba de civil, iba a hacer una vuelta personal y de ahí mismo, pues, iba a tener contacto con una persona para adelantar unos temas”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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