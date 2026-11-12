Identifican a los cuatro militares asesinados en ataque con drones explosivos en Tibú

El Ejército Nacional identificó a los cuatro militares que fueron asesinados en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra tropas que adelantaban operaciones en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

Las víctimas son el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor, quienes murieron tras el ataque perpetrado contra unidades del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Vulcano, los hechos ocurrieron en la vereda Barco La Silla, donde las tropas fueron atacadas con 20 dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. En esta acción también resultaron heridos otros cinco soldados profesionales.

Tras el ataque, el Ejército activó los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia, y coordinó con la Fuerza Aeroespacial Colombiana la extracción de los uniformados heridos.

La institución rechazó el uso de drones para lanzar explosivos contra sus tropas y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los cuatro militares asesinados.