Conozca a Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia frente a Chile

El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia para sus últimos dos partidos del 2026, ambos frente a Chile. Entre los citados para esta doble fecha aparecen novedades como Daniel Mosquera, Juan David Arizala y, en especial el atacante Camilo Mena, quien tiene 24 años y se dio a conocer siendo un juvenil en Tigres de Bogotá, de la Primera B, para después tener un breve paso por el Deportivo Pereira.

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El antioqueño, de 24 años, juega en la actualidad en Korona Kielce, de Polonia, decidió marcharse al fútbol europeo desde la temporada 2020/2021 después de la pandemia del coronavirus y así su carrera se ha forjado en ligas emergentes de Europa como son los casos de Letonia y también en territorio polaco, en donde se caracteriza por su velocidad por el sector derecho, capacidad para encarar y picardía para jugar en el uno contra uno. En este semestre acumula 14 partidos, 4 goles y 5 asistencias, que confirmar un interesante momento.

Ahora es uno de los jugadores más importantes del equipo polaco y tendrá un extra en su carrera, con la primera convocatoria a Selección Colombia de mayores.

Anteriormente, Mena ya había sido llamado al Sudamericano sub-15 de 2017, se perdió el torneo sub-17 de 2019 por una lesión y había estado en un microciclo con el equipo sub-20 de la Tricolor.

Los números de Camilo en la presente temporada / SofaScore Ampliar Los números de Camilo en la presente temporada / SofaScore Cerrar

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¿Qué otras novedades hay en los convocados?

Entre los convocados para esta fecha FIFA, hubo novedades como el defensor de 21 años del Deportivo Independiente Medellín, Juan David Arizala fue llamado por el dirigente Argentino. Asimismo, un jugador del futbol italiano se sumó a la lista de los 26 citados. El delantero del Hellas Verona Daniel Mosquera (27) fueron llamados por primera vez al seleccionado nacional.

La Selección Colombia se estará enfrentando a Chile en dos oportunidades durante el presente mes. El viernes 13 lo recibirá en el estadio Pascual Guerrero de Cali; mientras que el martes 13 lo visitará en el Estadio Nacional de Santiago.