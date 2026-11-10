Más de 471.000 cupos de formación y 11.820 colocaciones laborales en un año en Sena Bolívar

El SENA Regional Bolívar realizó este jueves 5 de noviembre su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025 – 2026, en la Escuela de Hotelería y Gastronomía Casa del Marqués, con transmisión en vivo por su Fanpage @SENABolivarOficial.

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La directora regional (e), Inés Yepes Sierra, presentó a la comunidad el balance de la gestión desarrollada entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 por los cuatro centros de formación de la Regional: Agroempresarial y Minero, Comercio y Servicios, Náutico Fluvial y Portuario, y para la Industria Petroquímica.

“Desde el SENA Regional Bolívar trabajamos con el compromiso de brindar oportunidades de formación, fortalecer la relación con las empresas y acercar nuestros servicios a la ciudadanía. A través de la Formación Profesional Integral, la Agencia Pública de Empleo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos estratégicos, adelantamos acciones que contribuyen al crecimiento de nuestros aprendices, al fortalecimiento del sector productivo y al desarrollo social y económico de nuestro departamento.” Aseguro, Inés Yepes Sierra, directora del SENA regional Bolívar.

Formación para llegar a más bolivarenses

En formación profesional integral, la Regional registró 471.193 cupos a septiembre de 2026, equivalentes al 87 % de la meta del año, luego de cerrar 2025 con 555.182 cupos, el 104 % de lo programado. De ellos, 154.932 fueron cupos virtuales, 31.925 de bilingüismo y 24.690 correspondieron a estudiantes de colegio con doble titulación en 199 instituciones educativas. Además, se entregaron 234.590 certificados y 3.129 aprendices se formaron en aulas móviles que llegan a los municipios.

Empleo y emprendimiento: oportunidades que se concretan

La Agencia Pública de Empleo orientó a 71.609 personas, de las cuales 21.866 eran población desplazada, gestionó 19.318 vacantes y logró 11.820 colocaciones, más de la mitad de ellas (6.580) de egresados SENA. En emprendimiento, 18.345 personas recibieron orientación y 6.532 fueron entrenadas, con 549 planes de negocio formulados y 183 negocios puestos en marcha. Por su parte, el Fondo Emprender aportó $9.812 millones para financiar 60 iniciativas empresariales, con cerca de 180 empleos potenciales directos.

*Atención a la ciudadanía y a las empresas*

En materia de servicio, la entidad atendió a la ciudadanía a través del Contact Center, el chatbot, las redes sociales y los puntos presenciales, y a 1.380 empresas mediante la Unidad de Atención al Empresario. En lo corrido de 2026 se alcanzaron 6.527 contratos de aprendizaje, el 88 % de la meta. En el periodo se recibieron 8.387 PQRS, el 99,7 % por canales virtuales.

Mejoras en las sedes de formación

En infraestructura, el presupuesto vigente de la Regional fue de $119.728 millones. Se destacaron la renovación de la fachada, las escaleras y cuatro baterías sanitarias del Centro de Comercio y Servicios en Ternera, la inversión de $418,9 millones en la sede de Mamonal del Centro Náutico Fluvial y Portuario, y los avances del Centro para la Industria Petroquímica con una planta purificadora de agua, un generador de vapor y una sala de control de procesos.

La audiencia cerró con la invitación a la comunidad a inscribirse en la oferta gratuita del SENA, consultar las vacantes de la Agencia Pública de Empleo y presentar sus ideas de negocio al Fondo Emprender, y con un agradecimiento a aprendices, instructores, empresas, colegios y aliados que hicieron posible estos resultados.