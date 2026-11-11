Manizaleño Simón Beltrán, conquistó doble oro en el Colombia Downhill Series 2026

Manizales

Dos medallas de oro obtuvo el deportista Simón Beltrán Sánchez, en el Colombia Downhill Series 2026 disputado en el municipio de La Unión (Valle del Cauca), donde ganó la válida del campeonato y asegurar el primer lugar de la clasificación general de la temporada en la categoría Junior.

Simón, cuenta más detalles sobre su participación en La Cantera Bike Park, donde recorrió 2,09 kilómetros con curvas, saltos y sectores de bosque nativo.

“Estoy contento al ganar los dos títulos. Básicamente, porque como es la competencia con más nivel en el país, es gratificante. Esta pista me gusta mucho porque es un poco difícil y esta es especial porque lo es de principio a fin. Tiene retos, saltos y partes complicadas. Me alegra mucho el ranking, me llevo un buen recuerdo por tomar el liderato general. EN 15 días, cerraremos el año en la última válida de la Copa Nacional Downhill en la que también vamos de líderes y la idea es lograr coronarme campeón en esta también”.

Dicha competencia es una de las principales competencias nacionales de ciclismo de descenso, disciplina que exige velocidad, precisión y capacidad técnica para superar recorridos con pendientes pronunciadas, obstáculos naturales y saltos.

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Cabe anotar que la temporada 2026 incluyó competencias en diferentes regiones del país, entre ellas Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, en la que Manizales hizo parte del calendario, con una válida realizada en septiembre.

El ciclista que hace parte del programa Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026, logra complementar sus recientes victorias con lo logrado en el Colombia Downhill Series 2025, cuando en Yarumal (Antioquia) ganó una medalla de plata.