Santander recibe hoy $220.000 millones menos por regalías

La Gobernación de Santander realizó la rendición de cuentas del Sistema General de Regalías, en el Centro de Eventos del Oriente, el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, se refirió a los recursos que ha dejado de recibir el departamento, los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que buscan financiación y los avances en la construcción de Arena Bonita, una de las obras estratégicas de su administración.

Uno de los temas centrales de la jornada fue la disminución de los ingresos provenientes de las regalías. De acuerdo con Diego Tamayo Salcedo, secretario de Planeación; Santander recibió cerca de $220.000 millones menos de lo que tenía proyectado para el periodo 2025-2026, situación que, según explicó, limita la capacidad de inversión en diferentes proyectos del departamento.

El funcionario atribuyó esta reducción a factores relacionados con la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, así como a las variaciones en la tasa de cambio del dólar y los precios del petróleo. Para dimensionar el impacto, señaló que los recursos que dejaron de ingresar equivaldrían a la construcción de aproximadamente 200 kilómetros de placa huella.

Lea también: VIDEO: Incendio en un establecimiento comercial del centro de Bucaramanga dejó una persona herida

Asimismo, el gobernador aseguró que, pese a las dificultades presupuestales, la administración continúa trabajando para cumplir las metas del Plan Departamental de Desarrollo y gestionar nuevas fuentes de financiación.

En materia de saneamiento básico, el mandatario departamental confirmó que la Gobernación está gestionando recursos por cerca de $200.000 millones para avanzar en proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en diferentes municipios de Santander.

Según explicó, el departamento tiene previsto aportar aproximadamente $60.000 millones, mientras espera una respuesta del Ministerio de Vivienda frente a la solicitud de financiación de los $140.000 millones restantes.

“Nosotros ponemos 60.000 millones de pesos, que fue lo que nos pidieron. Hicimos la tarea y necesitamos esperar a que nos diga el Ministerio de Vivienda, ojalá en enero”, señaló el mandatario.

Podría interesarle: Disparos en Cañaveral, Floridablanca: Comunidad persiguió y retuvo a un presunto ladrón

Según destaco el mandatario, la expectativa de la administración es concretar la participación del Gobierno Nacional para avanzar con estas obras y atender las necesidades de tratamiento de aguas residuales en los municipios beneficiados.

Otro de los proyectos abordados durante la rendición de cuentas fue Arena Bonita, el Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano, que se construye en el departamento como una apuesta por fortalecer la infraestructura para eventos y actividades de gran formato.

Al referirse al estado de la obra, el gobernador aseguró que los trabajos continúan avanzando y que uno de los componentes más complejos ha sido la construcción del anillo de compresión y su conexión con la estructura.

“Lo más difícil era el anillo de compresión y la conexión. Está lista y estamos avanzando para que todo salga bien. Ya llevamos una ejecución del 47% y en junio del año entrante podamos inaugurar esta obra tan importante para el departamento de Santander”, manifestó.

Lea también: Estos son los cierres viales en Bucaramanga por el concierto de Chayanne en el Américo Montanini

La administración departamental mencionó que este proyecto busca convertir el escenario en un espacio para la realización de espectáculos y grandes eventos en Santander. Con estos rendición de cuentas, la Gobernación presentó el panorama de los recursos de regalías, las gestiones que adelanta ante el Gobierno Nacional para financiar proyectos de saneamiento básico y el estado de una de las principales obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en el departamento.