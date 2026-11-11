Alcaldesa y comunidad de Vetas destacan ratificación de MinAmbiente por delimitación de Santurbán

El Ministerio de Ambiente ratificó los acuerdos de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán en el municipio de Vetas, Santander, convirtiendo a esta localidad en la primera en avanzar en esta etapa bajo el enfoque de delimitación municipal.

La alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez, destacó en Caracol Radio que la decisión valida un proceso adelantado entre la administración municipal, las comunidades y el Gobierno nacional, en el que se identificaron las áreas de importancia ambiental y económica del territorio.

Según la mandataria, uno de los principales resultados de esta concertación es que el área de páramo pasó a representar el 72% del territorio municipal, frente al 64% que estaba cobijado por la anterior delimitación establecida en la Resolución 2090.

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“Lo que hizo el municipio fue incrementar el área de páramo a un 72% del área total del municipio. Entonces, en lugar de disminuir la protección y de sustraer esas áreas, como lo argumentan algunos sectores, lo que hizo el municipio fue aportar aún más área a la delimitación del páramo”, explicó García Rodríguez.

Sector minero celebra ratificación de los acuerdos

La decisión también fue celebrada por Ivonne Consuelo González, presidenta de Asomineros Vetas, vocera de Dignidad Minera y presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, quien calificó la ratificación como un día histórico para el municipio.

La representante aseguró que los acuerdos, construidos hace cuatro años, habían sido cuestionados por razones ideológicas y políticas, pero que ahora, con la revisión de los soportes técnicos, jurídicos y sociales, se ratificó su validez.

“Hoy hemos comprobado otra vez técnicamente, jurídicamente y socialmente que los acuerdos estaban bien. No podemos seguir con la mentira. Hoy quiero agradecerle a este gobierno que se tomó la molestia de leer los acuerdos, de leer todos los estudios que se entregaron y los soportes, y ha decidido ratificar completamente los acuerdos”, manifestó González.

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La vocera de Dignidad Minera también anunció que próximamente comenzarán las mesas de trabajo para avanzar en la implementación de los acuerdos, especialmente a partir del denominado ineludible uno, que, según explicó, servirá como base para los demás compromisos.

“Creería que Santurbán en Vetas va a estar más que protegido, va a tener su mayor protección con nosotros, con las comunidades como siempre”, sostuvo.

Alcaldesa responde a cuestionamientos de sectores ambientalistas

La ratificación de los acuerdos ha generado críticas de algunos líderes ambientalistas y comunidades, quienes cuestionan la concertación y advierten sobre una posible reducción de áreas protegidas para habilitar títulos mineros.

Frente a estos señalamientos, la alcaldesa rechazó que el proceso haya favorecido a empresas multinacionales y aseguró que las modificaciones obedecieron a criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos, además de corregir errores cartográficos identificados en la delimitación anterior.

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Sostuvo que la actividad minera en Vetas es principalmente tradicional y desarrollada por habitantes del municipio. Agregó que algunos títulos de empresas extranjeras no están activos y que se adelantan procesos de formalización para pequeños mineros.

Angélica María García señaló que el proceso permitió incorporar zonas de alto interés ecosistémico que no estaban contempladas en la delimitación de 2014, así como reconocer áreas fundamentales para el sostenimiento económico de la población.