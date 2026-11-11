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11 nov 2026 Actualizado 12:25

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Bucaramanga

VIDEO: Incendio en un establecimiento comercial del centro de Bucaramanga dejó una persona herida

La emergencia se registró en la carrera 22, entre calles 36 y 37, en el barrio Bolivar.

Foto: suministrada

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Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Una persona resultó herida durante un incendio registrado, este martes 10 de noviembre, en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 22, entre calles 36 y 37, en Bucaramanga. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la atención de la conflagración una persona sufrió lesiones y recibió asistencia médica. Los organismos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos o estructuras cercanas.

Mónica Avellaneda, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, confirmó la atención de la emergencia y señaló que las causas que originaron el incendio y la cuantificación de las pérdidas materiales son materia de investigación.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo este hecho, que causó preocupación y alertó a la comunidad de la zona residencial cercana al local comercial.

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