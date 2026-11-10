Alcaldía de Bucaramanga retiró proyecto de vigencias futuras por inconsistencias jurídicas

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga retiró del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo 067, relacionado con vigencias futuras excepcionales por más de $500 millones, luego de que durante las mesas de trabajo con los concejales fueran identificadas varias inconsistencias que debían corregirse antes de continuar con su trámite.

Así lo confirmó el concejal Luis Ávila, quien actuaba como ponente de la iniciativa y explicó que, tras revisar el contenido del proyecto junto con el equipo de la Administración Municipal, encontraron algunas falencias que podrían generar inconvenientes jurídicos.

El cabildante aclaró que los recursos contemplados en esta iniciativa estaban destinados a diferentes sectores y dependencias de la ciudad, entre ellos alumbrado público, educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigilancia y mantenimiento de la malla vial a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

“Encontramos unas falencias, unas inconsistencias y realmente era más sano que la Administración tomara la decisión de retirar el proyecto. Ellos también identificaron estos errores y, para evitar esos temas jurídicos, retiraron la iniciativa”, explicó Ávila.

El concejal también hizo una precisión frente a la confusión que se generó alrededor de esta decisión y señaló que el proyecto retirado no tiene relación con el empréstito que fue aprobado anteriormente por el Concejo de Bucaramanga y cuya ejecución se encuentra pendiente de una decisión judicial.

Frente al futuro de la iniciativa, Ávila indicó que el compromiso de la Administración Municipal es corregir las inconsistencias identificadas y presentar nuevamente el proyecto de acuerdo ante el Concejo, con el propósito de garantizar claridad jurídica y transparencia en el proceso.