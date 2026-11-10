Inicia obra del Centro de Traslado por Protección - CTP, en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga inició este martes 10 de noviembre las obras del Centro de Traslado por Protección - CTP, una infraestructura que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

El proyecto contempla una intervención aproximada de 1.800 metros cuadrados en el sector de la carrera 15 con calle 45, en el centro de la ciudad, para atender problemáticas relacionadas con lesiones personales, riñas, hurto y comportamientos contrarios a la convivencia.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Ronald Samir Becerra Fuquen, explicó que este espacio permitirá actuar de manera preventiva frente a situaciones que puedan escalar a hechos de violencia.

“Es importante entender que la seguridad no consiste solamente en reaccionar cuando ocurre un problema, también significa anticiparnos, prevenir los riesgos y actuar oportunamente para evitar que situaciones de conflicto o violencia puedan convertirse en hechos de mayor gravedad”, señaló el funcionario.

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El centro estará destinado a la protección temporal de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, alteración de conciencia o circunstancias que representen un riesgo para su propia integridad o la de terceros. Según la administración municipal, no será una cárcel ni un lugar de castigo.

La infraestructura contará con espacios de reflexión, atención médica, servicios de salud, acompañamiento de profesionales en trabajo social y psicología, además de presencia institucional de la Personería.

El traslado tendrá un límite de 12 horas y deberá cumplir con garantías para los ciudadanos. La Policía tendrá que informar los motivos del procedimiento, el lugar de destino y el tiempo de permanencia, así como comunicar la situación a un familiar o persona de confianza.

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Becerra Fuquen, indicó que el propósito es prevenir riñas, agresiones y confrontaciones en los espacios públicos, además de fortalecer la articulación entre la Policía Nacional y las demás entidades.

“Esto no es un lugar de castigo ni una cárcel, es un mecanismo de prevención y de protección en el que la dignidad humana y el respeto por los derechos de las personas deben estar siempre presentes”, afirmó el secretario.