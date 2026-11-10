Hasta 5 millones serían las cuotas exigidas por el EGC a comerciantes para los regalos de navidad

Antioquia

Diferentes personas han informado a Caracol Radio que desde hace varios días el grupo ilegal Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha estado convocando al comercio de diferentes poblaciones de Antioquia, especialmente de las subregiones Occidente, Norte y Nordeste. Las víctimas son presionadas a entregar montos de dinero establecidos de acuerdo con el tamaño de la actividad comercial.

Según las fuentes consultadas, la intención del grupo es recolectar una suma importante de dinero para con ella comprar juguetes y regalarlos a los menores, también cerdos para las comunidades en el mes de diciembre. Es decir, donan con la plata del pueblo. Cabe aclarar que las cuotas que oscilan entre los 200 mil y hasta 5 millones de pesos no son opcionales. Todos deben aportar.

Por ejemplo, en Ituango, las reuniones se han hecho en las veredas El Río y Quebrada del Medio, hasta donde han hecho ir a varios comerciantes, donde pactan la cifra obligatoria. Lo mismo ha ocurrido en Toledo, San Andrés de Cuerquia en el Norte. En el Nordeste en Segovia y Remedios, además de otras poblaciones aledañas donde, también, han solicitado algunas cabezas de ganado. Una situación exactamente igual viene ocurriendo en Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas. Allí a los mototaxistas, aparte de la cuota mensual que deben pagar de 60 mil pesos, para este diciembre deben aportar el doble. En esta zona, según las fuentes, la cuota al comercio es desde los 500 mil pesos en adelante.

Esta práctica es instaurada por el grupo ilegal en todas las zonas donde tiene injerencia, donde intentan ganarse las comunidades con las supuestas donaciones, que no es más que el dinero que le exigen al comercio bajo intimidación.

Agregan que esta no es la única cuota; a finales de diciembre y principio de enero también exigen otra cuota, supuestamente para comprar útiles escolares y regalarlos a los menores.