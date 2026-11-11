Un niño murió ahogado en un pozo de Amalfi, Antioquia

Amalfi- Antioquia

La comunidad de la vereda Naranjal de Amalfi está lamentando el fallecimiento de un menor de edad de unos cinco años aproximadamente. El niño cayó dentro de un pozo en la vereda Naranjal.

Según John Jairo García, comandante de bomberos de Amalfi, la comunidad reportó que un menor cayó a un pozo de agua y que solicitaban apoyo para rescatar el cuerpo. Sin embargo, cuando el organismo de socorro se dirigía al lugar, las personas de la zona lo habían recuperado, por lo que lo llevaron a la morgue municipal.

“Una persona de la comunidad se arrima aquí, la estación de bomberos, a notificarnos que posiblemente se había ahogado un niño en el sector de Naranjal. Si teníamos la posibilidad de hacer el rescate inmediato, pues nos ponemos en contacto a conseguir posiblemente buzos, que ese sector es pesadito en el tema de aguas. Mientras hacemos el procedimiento de gestión de buzos y equipos acá para poder salir a la atención primaria, la comunidad, como tiene gente que sabe nadar en esos ríos espesos que es prácticamente el río Porce, aproximadamente, por ahí la media hora de haber recibido la primera información, la misma comunidad nos llama que ya habían encontrado el niño, lamentablemente, sin vida”, relató el comandante.

Al parecer, el niño ahogado estaba en el lugar con un familiar. Recalcó el socorrista, quien, además, manifestó que las circunstancias están siendo investigadas por parte de las autoridades competentes.