Un menor de edad fue retenido varias horas y luego baleado por ilegales en Angostura, Antioquia

Angostura - Antioquia

Según el reporte de las autoridades, la noche del lunes ingresó al hospital local San Rafael un joven de 16 años herido con arma de fuego. De inmediato fue atendido por personal médico que manifestó que el adolescente tiene heridas en la cabeza y la cara. Pese a las lesiones, se encuentra estable.

Sobre el hecho se conoce de manera preliminar que el menor fue abordado y retenido por hombres armados en la vereda La Trinidad en horas de la mañana, luego trasladado a la vereda Mata Blanco y ya en la noche fue atacado a tiros. Por el momento se desconoce a qué grupo ilegal pertenecen los agresores, pero se especula que pudieran ser integrantes del Clan del Golfo, que son los que están entrando a esa zona tras la desintegración del frente 36. Según Medicina Legal durante el 2026 se han reportado 8 muertes violentas.

La situación de seguridad en esa población se ha venido agudizando por cuenta de la llegada del Clan del Golfo y las reacciones de los grupos que quieren seguir manteniendo el nombre del frente 36. Precisamente hace varios días ha estado circulando un panfleto de ese grupo ilegal en el que señaló una serie de restricciones para las comunidades de la zona, como por ejemplo un tique queda nocturno en Angostura, entre otras poblaciones vecinas. La restricción de movilidad es entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana.

También se indica que hay restricciones de llegada de personas que no son del territorio sin identificación y sin previa autorización. Las poblaciones mencionadas son: Angostura, Carolina, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Guadalupe, campamento, Amalfi, Anorí, Tarazá y Valdivia.

Este panfleto está siendo analizado por a las autoridades para determinar su veracidad.