¿Quiénes pelearán en Stream Fighters 5? La Valdiri regresa al ring, fecha y artistas confirmados

Stream Fighters 5, el evento creado por el streamer colombiano WestCol, ya tiene definidos los combates que se llevarán a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo sábado 14 de noviembre.

La cartelera confirmada reúne a creadores de contenido, artistas y personajes del mundo del entretenimiento. Uno de los combates más llamativos para esta quinta edición es el de WestCol contra el cantante antioqueño Blessd.

Lo increíble de este enfrentamiento es que tanto el streamer como el artista usarán robots para medirse en el cuadrilátero.

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La Valdiri vs. La Divaza: entre algunos de los combates de Stream Fighters 5

El sábado 14 de noviembre tendrá 10 combates organizados de la siguiente manera:

WestCol vs. Blessd

El cantante y el streamer se enfrentarán mediante robots humanoides, siendo el acto diferenciador de la noche.

La Divaza vs. Andrea Valdiri

La Divaza es un reconocido youtuber, influencer y cantante venezolano. La Valdiri es creadora de contenido y bailarina colombiana.

Sebastucho vs. Leandro

Sebastucho es creador de contenido de humor. Leandro es streamer, al igual que creador de contenido.

Valentino Lazaro vs. Emiro Navarro

Ambos contrincantes son creadores de contenido y exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, pero su participación fue en temporadas diferentes.

Alexa Torres y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya

Alexa es cantante y creadora de contenido, Karola es influencer. Por otro lado, Beba es creadora de contenido fitness, Yaya es presentadora y locutora.

Herrera vs. JH de la Cruz

Herrera es un cantante de música urbana. JH es creador de contenido y cantante colombiano.

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Ambas contenedores son creadoras de contenido de humor. Cami Pulgarín ha participado en realitys.

El agropecuario vs. Daren

El agropecuario es empresario y ganadero. Daren, por su parte, es streamer de Kick.

Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx

Willito es streamer de humor y Lonche es streamer mexicano de Kick. Por otro lado, Chanty y Samulx son streamers de Kick.

Reydelacity vs. WeGotKicks

Ambos contrincantes pertenecen al mundo del streaming y a la creación de contenido digital.

Artistas invitados en Stream Fighters 5

Para esta quinta edición, la velada contará con la presentación en vivo de Aria Vega, Kris R y Sech. La velada del año pasado contó con la presentación de Cosculluela, Farruko, Blessd y Beele.

La apertura de puertas está programada para las 4:00 de la tarde y el inicio del evento está programado para las 6:00 de la tarde. Si le interesa conseguir boleta, puede hacerlo a través de la página de TaquillaLive, encargada del evento.

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