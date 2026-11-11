YELEX llega al Wakanda Fest y supera las 300.000 reproducciones con “ÚSAME”
El artista colombiano compartió escenario en Cartagena con figuras internacionales como SECH y Gyptian. Además, su colaboración con Hamilton y The Prodigiez alcanzó el puesto 18 en Bogotá y el 21 en Medellín en Spotify Local Pulse.
Colombia
El artista colombiano YELEX atraviesa una etapa de crecimiento en su carrera musical. Su participación en la más reciente edición del Wakanda Fest, en Cartagena, y los resultados de su canción “ÚSAME”, que ya supera las 300.000 reproducciones en Spotify, marcan dos avances importantes en su proyección dentro de la escena urbana y afrocaribeña.
Durante el festival, celebrado el pasado fin de semana en Cartagena, YELEX compartió escenario con artistas internacionales como SECH y Gyptian, en un encuentro que reunió diferentes expresiones de la música caribeña y urbana.
Su presentación le permitió llevar su propuesta musical a uno de los escenarios destacados de la región Caribe y ganar exposición ante nuevos públicos, en medio del crecimiento de los artistas emergentes de esta zona del país.
“ÚSAME” gana posiciones en Spotify
A este momento de crecimiento se suma el desempeño de “ÚSAME”, su más reciente lanzamiento junto a Hamilton y The Prodigiez, que continúa sumando reproducciones en plataformas digitales.
La canción ya supera las 300.000 reproducciones en Spotify y alcanzó las siguientes posiciones en Spotify Local Pulse:
- Bogotá: puesto número 18.
- Medellín: puesto número 21.
La colaboración reúne sonidos urbanos y afrocaribeños, en una apuesta musical que busca conectar con diferentes audiencias y ampliar su presencia en el mercado colombiano.