¿Hace cuánto James Rodríguez no marcaba un gol en el fútbol colombiano?

James Rodríguez anotó su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional. El volante cucuteño apareció en el momento que más lo necesitaba su equipo, marcando un gran tanto para rescatar un empate 1-1 en la visita del Verdolaga al Estadio Palogrande de Manizales, en el juego de ida por las semifinales de la Copa Colombia.

A los 82 minutos, James apareció en el área para recibir un pase largo de William Tesillo, controló la pelota con el pecho, dejando en el camino a un defensor y remato de volea de pierna zurda, para dejar sin opciones al portero Joan Parra.

A la postre, este fue también el primer gol del excapitán de la Selección Colombia en la primera división del fútbol colombiano, aunque sigue sin marcar aún en la Liga colombiana.

¿Cuál había sido el último gol de James en el fútbol colombiano?

Lo anterior no quiere decir que James Rodríguez no tuviera anotaciones en el fútbol colombiano, el volante cucuteño ya había convertido hace casi 20 años, cuando en sus inicios defendía la camiseta del Envigado en la segunda división.

El 6 de octubre de 2007, James anotó un gol en la victoria de Envigado 2-0 sobre Dépor FC, ahora conocido como Atlético Fútbol Club. El otro tanto del equipo naranja lo convirtió Giovanni Moreno.

Al final de ese año, Envigado logró el ascenso a la máxima ctegoría y James Rodríguez terminó siendo transferido a Banfield de Argentina, donde en el 2009 logró el histórico título del campeonato con el Taladro.