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11 nov 2026 Actualizado 05:27

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Nueva falla en el Dorado: Se presentan inconvenientes en el registro y embarque de pasajeros

OPAIN informó que se implementaron protocolos manuales y de contingencia junto a las aerolíneas, lo cual abarca la expedición física de pasabordos, la etiquetado de maletas, procedimientos alternativos de embarque y la revisión manual de documentos en los accesos.

BOGOTÁ, 2 de agosto de 2023.- En la mañana de este martes se presentó una gran congestión en la nueva sala de Migración del Aeropuerto Internacional El Dorado, debido a algunas demoras en los registros y el alto flujo de pasajeros. (Colprensa-John Paz).

BOGOTÁ, 2 de agosto de 2023.- En la mañana de este martes se presentó una gran congestión en la nueva sala de Migración del Aeropuerto Internacional El Dorado, debido a algunas demoras en los registros y el alto flujo de pasajeros. (Colprensa-John Paz). / jhon Paz

BOGOTÁ, 2 de agosto de 2023.- En la mañana de este martes se presentó una gran congestión en la nueva sala de Migración del Aeropuerto Internacional El Dorado, debido a algunas demoras en los registros y el alto flujo de pasajeros. (Colprensa-John Paz).
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El concesionario OPAIN informó sobre una falla técnica en los servidores que soportan las plataformas de uso compartido para el registro y embarque de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El incidente también afecta el funcionamiento del sistema de verificación de pasabordos VeriPax ubicado en los accesos a los muelles.

“Esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Desde que se identificó la falla, OPAIN activó los planes de contingencia en coordinación con las aerolíneas con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones”, asegura la compañía.

OPAIN aseguró que entre las medidas adoptadas está la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, la implementación de procedimientos alternativos de embarque, el uso de equipos de respaldo y la verificación manual de los documentos de viaje en los accesos a los muelles.

Agregó que sus equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida con el proveedor para solucionar el problema y restablecer los servicios en el menor tiempo posible.

Aseguran que se mantiene el monitoreo de la operación y el acompañamiento a las aerolíneas para facilitar la atención de los pasajeros.

“Se recomienda a los viajeros consultar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación”, reitera Opain.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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