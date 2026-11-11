Nueva falla en el Dorado: Se presentan inconvenientes en el registro y embarque de pasajeros
OPAIN informó que se implementaron protocolos manuales y de contingencia junto a las aerolíneas, lo cual abarca la expedición física de pasabordos, la etiquetado de maletas, procedimientos alternativos de embarque y la revisión manual de documentos en los accesos.
El concesionario OPAIN informó sobre una falla técnica en los servidores que soportan las plataformas de uso compartido para el registro y embarque de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
El incidente también afecta el funcionamiento del sistema de verificación de pasabordos VeriPax ubicado en los accesos a los muelles.
“Esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Desde que se identificó la falla, OPAIN activó los planes de contingencia en coordinación con las aerolíneas con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones”, asegura la compañía.
OPAIN aseguró que entre las medidas adoptadas está la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, la implementación de procedimientos alternativos de embarque, el uso de equipos de respaldo y la verificación manual de los documentos de viaje en los accesos a los muelles.
Agregó que sus equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida con el proveedor para solucionar el problema y restablecer los servicios en el menor tiempo posible.
Aseguran que se mantiene el monitoreo de la operación y el acompañamiento a las aerolíneas para facilitar la atención de los pasajeros.
“Se recomienda a los viajeros consultar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación”, reitera Opain.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....