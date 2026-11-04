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04 nov 2026 Actualizado 20:02

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Radares del Aeropuerto El Dorado de Bogotá presentan fallas: anuncian cese de operaciones

Desde las 12:40 del mediodía de este 4 de noviembre, se reportaron fallas en los radares del Aeropuerto El Dorado.

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Una falla en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, obligó a suspender las operaciones aéreas y generó retrasos en los vuelos que llegan y salen de la capital. La situación se presenta desde las 12:40 de la tarde de este miércoles 4 de noviembre, según fuentes que confirmaron a Caracol Radio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la falla afectó las pantallas de la torre de control, que quedaron completamente en negro. Esta situación afecta las herramientas de visualización que utilizan los controladores para hacer seguimiento al tráfico aéreo y coordinar los movimientos de las aeronaves.

La contingencia ha generado dificultades en la operación del aeropuerto y retrasos en los itinerarios. De hecho, pasajeros han manifestado a través de redes sociales sus inconformidades por las demoras y las dificultades para abordar sus vuelos.

Los reportes publicados por usuarios en redes sociales también advierten sobre afectaciones en las operaciones aéreas de Medellín y Bucaramanga.

Por ahora, no se conoce cuánto tiempo podría tomar la solución de la falla ni cuándo se retomará la operación habitual. Mientras tanto, los pasajeros con vuelos programados deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y posibles cambios en los horarios.

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