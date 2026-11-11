Luis Aníbal Linares, el colombiano que fue gerente de Ueno Bank y figura como accionista

La crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank en Paraguay ha puesto bajo la lupa a sus directivos, accionistas y a las empresas que conforman el grupo financiero. Entre los nombres que aparecen en la documentación corporativa figura el del colombiano Luis Aníbal Linares Bernal, quien fue gerente general de la entidad y mantiene una participación minoritaria en U Holdings S.à r.l., sociedad registrada en Luxemburgo que forma parte de la estructura de propiedad del banco.

Linares desarrolló parte de su carrera profesional en el sector financiero colombiano antes de asumir cargos de alta dirección en Paraguay.

Su vinculación con Ueno está documentada en informes de gobierno corporativo, prospectos financieros y estados contables publicados por la propia entidad, en los que aparece ocupando posiciones ejecutivas desde 2022 y, posteriormente, como director de producto.

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El colombiano que llegó a la gerencia general de Ueno Bank

De acuerdo con el informe de gobierno corporativo de 2023, Linares asumió la gerencia general de Financiera Ueno el 1 de noviembre de 2022, cuando la entidad todavía atravesaba su proceso de transformación hacia el banco digital que posteriormente se convertiría en uno de los más grandes de Paraguay.

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Su nombre también aparece en el documento Prospecto del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3, publicado por Ueno Bank en enero de 2024.

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En las páginas 15 y 16 de ese documento, la entidad lo identifica como gerente general y presenta su trayectoria profesional, en la que destaca su experiencia en consultoría, operaciones y optimización de procesos empresariales.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2024 vuelve a incluirlo en la plana ejecutiva, con el cargo de gerente general.

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Incluso en marzo y abril de 2025, Linares concedió declaraciones a Forbes Paraguay en su condición de gerente general de Ueno Bank. En esas publicaciones habló sobre el crecimiento de la entidad, su estrategia comercial y los programas de beneficios ofrecidos a sus clientes.

Sin embargo, los documentos financieros posteriores muestran un cambio en sus responsabilidades.

En los Estados Financieros Auditados de 2025 Ueno Bank identifica a Federico Cofman como gerente general al cierre de ese año y a Linares como Chief Product Officer (CPO), cargo relacionado con la dirección y desarrollo de productos financieros.

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La misma información aparece en la página 10 de los estados financieros no auditados correspondientes al primer trimestre de 2026, en los que Linares continúa registrado como CPO al 31 de marzo.

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No obstante, esta información no permite determinar si conservó el cargo hasta la intervención del banco en el mes de noviembre.

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La participación de Luis Aníbal Linares en una sociedad de Luxemburgo

Más allá de sus responsabilidades ejecutivas, el colombiano también aparece como accionista de U Holdings S.à r.l., sociedad constituida en Luxemburgo el 29 de septiembre de 2023 y registrada bajo el número B280698.

La compañía integra la estructura empresarial que controla indirectamente Ueno Bank mediante U Paraguay S.A., una sociedad paraguaya que concentra la mayor parte de las acciones y de los derechos de voto de la entidad financiera.

En la composición accionaria de U Holdings publicada por el propio grupo con fecha del 12 de marzo de 2025, Linares figura con dos acciones, de un valor nominal conjunto de 2.000 dólares, equivalentes aproximadamente al 0,001% del capital registrado en ese momento.

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Se trata de una participación minoritaria que no le otorgaba el control de la compañía.

La estructura accionaria de U Holdings está dominada por Grupo Vázquez S.A.E., principal accionista del conglomerado financiero paraguayo.

Según una reconstrucción de los documentos del Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, con corte al 7 de agosto de 2026, Grupo Vázquez concentraba el 86,73% del capital y el 98,82% de los derechos de voto de U Holdings.

Por su parte, el banco húngaro OTP Bank había alcanzado una participación del 9,99% del capital, mientras que el 3,28% restante estaba distribuido entre otros 23 socios minoritarios, incluido Linares.

Las sucesivas ampliaciones de capital realizadas entre 2023 y 2026 elevaron el capital social registrado de U Holdings hasta aproximadamente 487,5 millones de dólares.

Es importante precisar que este capital registrado no equivale necesariamente a dinero disponible en efectivo dentro del banco.

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¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector financiero?

Según su hoja de vida, Luis Aníbal Linares Bernal es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Finanzas del Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), vinculado con la Universidad de Alcalá y el Banco Santander de España.

Antes de su vinculación con Ueno Bank, desarrolló actividades profesionales en compañías como Banco AV Villas, Banco Falabella y Ripley.

Su trayectoria también incluye experiencia en consultoría empresarial con London Consulting Group y Crowe Horwath, con participación en proyectos relacionados con los sectores financiero, energético, petrolero, de telecomunicaciones y de consumo.

Además, también habría ocupado cargos directivos en Credicentro, Financiera El Comercio y GV Corp, empresas vinculadas a distintas etapas de su trayectoria dentro del sistema financiero paraguayo.

La documentación corporativa de Ueno destaca que participó en proyectos de consultoría en Colombia, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos y República Dominicana.

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La investigación por el colapso de Ueno Bank

La aparición de su nombre en los registros corporativos cobra relevancia en medio de la investigación por la crisis del banco, que llevó al Banco Central del Paraguay a ordenar su intervención y posterior procedimiento de resolución el pasado 3 de noviembre.

La medida afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes, y dejó comprometidos depósitos de particulares, además de recursos de instituciones públicas.

Entre las entidades afectadas se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), que había depositado importantes sumas destinadas al sistema de seguridad social y pensiones.

El escándalo provocó la destitución del entonces presidente Santiago Peña, quien tendría vínculos accionarios con el grupo controlador de Ueno Bank. De igual manera, se provocó la renuncia de Carlos Carvallo, entonces presidente del Banco Central.

Peña permanece bajo prisión preventiva y enfrenta una investigación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, cargos que ha negado.

Por su parte, el Ministerio Público imputó inicialmente a 27 personas vinculadas al banco y a diferentes empresas relacionadas con el conglomerado, por presuntos delitos financieros.

Entre los hechos investigados figuran el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas sin garantías suficientes, posibles irregularidades en la evaluación del riesgo crediticio y movimientos de recursos entre sociedades relacionadas.

En su balance del 9 de noviembre, la Fiscalía informó que había identificado unas 37 empresas y alrededor de 35 personas vinculadas a las operaciones bajo investigación, y advirtió sobre la posibilidad de nuevas imputaciones.

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¿Está siendo investigado el colombiano Luis Aníbal Linares?

Hasta el momento, Luis Aníbal Linares Bernal no figura entre los 27 imputados inicialmente identificados públicamente por las autoridades paraguayas en la investigación penal de Ueno Bank.

Su presencia en los registros como antiguo gerente general, posterior director de producto y accionista minoritario de U Holdings demuestra su relación profesional y societaria con el grupo, pero no constituye por sí misma evidencia de participación en las presuntas irregularidades financieras.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer las responsabilidades de los directivos, accionistas y otras personas que pudieran haber intervenido en las operaciones cuestionadas.

Por ahora, no existe información pública confirmada que permita atribuirle al ejecutivo colombiano una responsabilidad penal en la crisis financiera.

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