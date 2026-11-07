La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña por el caso Ueno bank

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

“Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña”, anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que “los hechos punibles” son “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

La fiscalía solicitó además la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La fiscalía señaló que “entre los años 2023 y 2026, UENO BANK S.A. habría recibido depósitos y colocaciones provenientes de entidades públicas y previsionales” a la vez “habría estado otorgando créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria de forma irregular”, según el acta de imputación a la que accedió la AFP.

Peña, un economista de 47 años, tuvo hasta 2025 acciones en Ueno Holding, ente que controlaba el banco que funcionaba como tal desde 2023.

Carvallo había presidido Ueno antes de asumir al frente del Banco Central en 2023, cargo que ocupó hasta el miércoles.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).