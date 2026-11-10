Partido Colorado expulsa a Santiago Peña de sus filas en Paraguay

El documento sostiene que la conducta de Peña durante su paso por la Presidencia fue reprochable y que sus actuaciones constituyeron un mal desempeño de sus funciones. También señala que los hechos que rodearon su gestión afectaron los principios ideológicos y morales del partido y perjudicaron su imagen ante la ciudadanía.

La sanción se conoce cuatro días después de que el Congreso paraguayo aprobara la destitución de Peña mediante un juicio político, en el que fue señalado por mal desempeño de sus funciones.

La crisis de Ueno Bank, en el centro de la controversia

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La salida del exmandatario estuvo precedida por una crisis financiera en Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay después de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo exigido.

El caso generó cuestionamientos por los recursos públicos depositados en el banco y por las actuaciones de funcionarios vinculados a su supervisión. La controversia también alcanzó al entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien dejó el cargo tras anunciarse el procedimiento de intervención.

¿Qué decidió el Partido Colorado?

En la resolución del 10 de noviembre, el Tribunal de Conducta ordenó expulsar a Peña de las filas de la ANR y enviar una copia del documento a la Junta de Gobierno del partido y al Tribunal Electoral Partidario para que la decisión quede registrada.

Peña había ingresado al Partido Colorado en octubre de 2016, después de haber pertenecido al Partido Liberal Radical Auténtico.

La sanción partidaria es independiente de las investigaciones judiciales relacionadas con la crisis de Ueno Bank y no constituye, por sí misma, una condena penal.