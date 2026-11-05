“Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte,no a los titulares”:Petro sobre video con Deicy

Bogotá. Agosto 25 de 2026. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentaron el ‘Gabinete por la Vida’, integrado por exministros y exfuncionarios del anterior Gobierno, con el propósito de defender las reformas sociales. (Colprensa – Catalina Olaya) / CATALINA OLAYA

El expresidente Gustavo Petro respondió al video con el que Deicy Jiménez busca respaldar sus acusaciones sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos. El exmandatario sostuvo que el material no ha sido valorado por ningún juez y que no hay indicios de corrupción en su contenido.

El video muestra un encuentro privado entre Petro y Jiménez, en el que se les ve abrazándose y besándose e intercambiando palabras.

En un pronunciamiento en su cuenta de X, Petro calificó la difusión del material como un ataque más que, aseguró, enfrentará “como los demás: ante los jueces y con la verdad”.

Insistió en que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores y en que las mujeres que trabajaron en su gobierno “llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

El exmandatario puso en duda la validez del video dentro del caso, señalando que “Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez”.

Añadió que “Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”.

Además, indicó que el contenido no exhibe algún acto de corrupción: “no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”.

En contexto: Deicy Jiménez publicó video con el que buscaría probar su relación con el expresidente Petro

Petro no dio detalles sobre el contexto en el que se grabó el video ni sobre la naturaleza de su relación con Deicy Jiménez. Tampoco comentó el contenido específico del material audiovisual.

“No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, dijo el también exsenador, asegurando que está cumpliendo con la reserva ordenada por el magistrado.

Cabe resaltar que, previo a la publicación de Gustavo Petro, la nueva abogada de Jiménez confirmó que el video será entregado a las autoridades para que sea tenido en cuenta en el caso.

Las amenazas a Deicy Jiménez

Petro también se refirió a las amenazas que ha denunciado Deicy Jiménez en su contra. Pidió a las autoridades protegerla a ella y a todas las personas que intervienen en el proceso legal.

“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse”, escribió.

Actualmente, Deicy Jiménez está protegida por un esquema de seguridad, ante las amenazas recibidas tras hacer públicas sus denuncias.

Petro acudirá a las autoridades

Gustavo Petro también anunció que dio instrucciones a su abogado para que acuda ante las autoridades sobre “este nuevo ataque”.

Además, aprovechó para expresar su rechazo a las recientes iniciativas del Gobierno de Abelardo De La Espriella, específicamente la Ley de Sometimiento recién aprobada y el proyecto de Ley de Rescate Económico.

“Mientras que las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos”, escribió en su cuenta de X.

Según contó en su publicación, también dio instrucciones para radicar una demanda contra la ley de sometimiento, a la que llamó “ley de alcahuetamiento de narcos”.

El video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro

La respuesta del exmandatario se dio después de que Deicy Jiménez hiciera público, a través de su cuenta de Instagram, un video con el que, según dijo, busca probar que sus señalamientos contra Petro son ciertos.

El material de 54 segundos, de un encuentro privado entre Jiménez y Petro, fue publicado junto al siguiente mensaje:

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, dijo Jiménez.

En el video se les ve hablando de manera cercana e incluso besándose. Aparentemente, el exmandatario no se da cuenta de que se está haciendo la grabación.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro

La denuncia de Jiménez está relacionada con el supuesto ofrecimiento de contratos y oportunidades laborales a cambio de favores sexuales.

Según su testimonio, estas presuntas prácticas se habrían presentado durante la Presidencia, pero también en el periodo en el que Petro se desempeñó como congresista. Además, involucrarían a unas 40 mujeres.

Jiménez señaló que habría conocido al entonces senador en 2019, a través de una plataforma para adultos. De acuerdo con la información aportada sobre la denuncia, decidió romper el silencio al considerar graves los presuntos hechos de corrupción, manipulación y abuso de poder.