David González no se confía a pesar del triunfo en Copa: “Tenemos que hacer nuestro trabajo en Cali”

América de Cali dio un paso importante hacia la final de la Copa Colombia. El conjunto escarlata derrotó 2-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, en el partido de ida de las semifinales.

Después del encuentro, David González analizó la victoria, destacó la reacción de sus dirigidos y dejó claro que la serie todavía no está definida.

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Uno de los aspectos que el entrenador consideró determinantes fue la expulsión de un futbolista de Inter Dewar Victoria, situación que cambió el desarrollo del compromiso y favoreció a los vallecaucanos.

Sin embargo, también resaltó el cierre del primer tiempo, en el que América encontró las herramientas para hacerle daño al rival y remontar el marcador. “La expulsión obviamente pone el partido de nuestro lado. Logramos encontrar y hacerle daño a Inter de varias maneras y logramos remontar el partido”, explicó.

Pese a la ventaja conseguida, González no quiso dar por sentenciada la semifinal. El técnico recordó que el objetivo del equipo es llegar a la final y que para conseguirlo deberán completar el trabajo en el partido de vuelta, que se disputará en Cali.

“Si me quedo dormido y no recuerdo este partido y me dicen: ‘Vas a ganar 2-1 en Bogotá en la semifinal de la Copa’, yo lo firmo... Tenemos que ir y hacer nuestro trabajo en Cali”, manifestó.

El entrenador también tuvo palabras de reconocimiento para Fabricio Sanguinetti, a quien destacó por sus condiciones físicas y futbolísticas. “Es un muy buen jugador que se sabe mover, sabe utilizar su cuerpo, tiene potencia, velocidad y lo ha hecho a lo largo de toda la liga”, señaló. Además, advirtió que América deberá tomar precauciones con sus movimientos en el compromiso de vuelta.

Finalmente, González expresó su satisfacción por conseguir una victoria como visitante en una semifinal, aunque insistió en que no hay espacio para la confianza. “Ansiedad cero. Es un deseo enorme de estar en una final y ganarla, pero entendiendo también que nos faltan ocho días y que en ese transcurso tenemos otro partido”, afirmó.