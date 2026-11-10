Dimayor definió la programación de la fecha definitiva de la Liga colombiana

Millonarios y Once Caldas son dos de lsoe quipos que buscan asegurar su presencia en el grupo de los ocho / Colprensa

Dimayor oficializó la programación de la fecha 19 de la Liga colombiana, jornada definitiva para definir los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

El grueso de la jornada, siete compromisos, se estarán llevando a cabo el sábado 14 de noviembre, día en el que se decidirán los últimos tres tiquetes a la próxima instancia del presente campeonato.

La jornada estará comenando el jueves 12 de noviembre, con el partido entre Deportivo Pasto, con nómina alterna, y Junior de Barranquilla, partido que dará inicio a las 5:00PM. Ese mismo día jugarán Llaneros y Boyacá Chicó, a las 7:00PM; mientras que el viernes 13 de noviembre, a las 8:30PM, Internacional de Bogotá recibirá a Santa Fe en el Estadio Metropolitano de Techo.

Los partidos que irán el sábado serán los que definan un cupo al grupo de los ocho y los que definan el punto invisible que queda pendiente, teniendo en cuenta que Atlético Nacional ya tiene asegurado uno.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga colombiana

Jueves 12 de noviembre

[5:00PM] Pasto Vs. Junior

[7:00PM] Llaneros Vs. Boyacá Chicó

Viernes 13 de noviembre

[8:30PM] Internacional de Bogotá Vs. Santa Fe

Sábado 14 de noviembre

[3:30PM] Millonarios Vs. Alianza

[3:30PM] Pereira Vs. América

[3:30PM] Cúcuta Vs. Jaguares

[3:30PM] Cali Vs. Tolima

[3:30PM] Águilas Doradas Vs. Medellín

[3:30PM] Nacional Vs. Once Caldas

[3:30PM] Bucaramanga Vs. Fortaleza