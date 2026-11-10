Agencia de Tierras y Asocars reactivan diálogo para destrabar compra y entrega de tierras

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) acordaron una ruta de trabajo conjunta para superar los obstáculos técnicos, jurídicos y ambientales que han dificultado los procesos de adquisición y adjudicación de predios en distintas regiones del país.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre la directora de la ANT, Lina María Garrido, y el director ejecutivo de Asocars, Yesid González, con la que se reactivó el diálogo institucional entre ambas entidades, suspendido durante los últimos cuatro años.

Durante el encuentro se revisaron inconsistencias detectadas en procesos de compra y entrega de tierras, entre ellas predios con errores técnicos, propiedades con restricciones posteriores a su adquisición y terrenos sin las condiciones jurídicas o ambientales necesarias para cumplir los objetivos de la reforma agraria.

Como resultado, ambas entidades acordaron establecer un canal permanente de articulación técnica que permitirá agilizar la revisión de los determinantes ambientales, orientar la compra de predios aptos para la producción y fortalecer la seguridad jurídica y ambiental de las tierras destinadas a las familias campesinas.

Según la ANT, esta coordinación busca prevenir nuevas inconsistencias en la gestión predial y garantizar que los campesinos accedan a tierras con condiciones adecuadas para producir, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.