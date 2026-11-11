Fenalco Antioquia alertó de compleja sostenibilidad de colegios y universidades por baja natalidad

La natalidad en Colombia ha disminuido en los últimos 4 años / Cortesía

Medellín

La Federación Nacional de Comerciantes en este departamento, Fenalco Antioquia, alertó por la sostenibilidad de colegios y universidades debido a la reducción de la natalidad que se ha registrado en los más recientes 8 años en el departamento.

Reducción en los nacimientos

Según las cifras del DANE, los nacimientos en Antioquia disminuyeron un 31,3 por ciento entre los años 2018 y 2025, pasando de 74.637 a 51.291.

Las cifras muestran que en esos 8 años hubo una reducción de 23.346 nacimientos.

Por esta caída drástica en los nacimientos, Fenalco advierte que se está incrementando la presión sobre los costos operativos, amenazando los empleos y la economía de servicios educativos y conexos.

Cierre de establecimientos educativos

En los más recientes ocho años se redujo el número de instituciones educativas públicas y privadas, mientras que las matrículas cayeron en varios niveles de formación, incluidos el pregrado y el posgrado de las universidades de nuestro departamento, tanto públicas como privadas.

Las cifras de Proantioquia, por medio de su estudio Lupa para la Educación de Antioquia, entre 2018 y 2025, indican que el número de instituciones educativas oficiales, es decir, públicas, disminuyó un 6,3 por ciento, mientras que el de las instituciones no oficiales, correspondientes a colegios o universidades privadas, cayó un 12,1 por ciento.

Cifras en matrículas

El estudio también revela una reducción significativa en las matrículas escolares durante ese mismo periodo.

La disminución corresponde a un 7,6 por ciento en preescolar, un 9,3 por ciento en primaria y un 11,9 por ciento en secundaria.

¿Cómo están las regiones antioqueñas?

Por subregiones antioqueñas, la mayor reducción en número de instituciones educativas públicas se registra en el Suroeste del departamento con una cifra cercana al 14,6 por ciento; le sigue el Magdalena Medio con el 13,8 y luego el Occidente con el 11,1 por ciento.

Por su parte, en reducción de instituciones de educación privadas, la disminución para el Suroeste fue del 50 por ciento, el Occidente 42,1 por ciento, luego el Valle de Aburrá y el Nordeste, ambas con una reducción del 14,3 por ciento.

Educación superior

Las cifras del Estudio Lupa para la Educación de Antioquia, que adelanta Proantioquia, indican que entre los años 2018 y 2025 las matrículas de pregrado disminuyeron un 4,5 por ciento y las de posgrado, un 5 en Antioquia.

Situación compleja para instituciones privadas

Este estudio muestra una caída en las matrículas cercana al 20 por ciento en pregrado, mientras que las instituciones oficiales incrementaron sus matrículas en un seis por ciento.

Sostenibilidad de los establecimientos

Para Fenalco, la mayor preocupación es la sostenibilidad de los establecimientos educativos, la generación de empleo y la continuidad de la oferta educativa en las diferentes subregiones antioqueñas.

Fenalco destacó que es importante dimensionar los efectos de esta reducción de la natalidad sobre el tejido empresarial y las comunidades, especialmente en los territorios donde la reducción de establecimientos puede modificar las alternativas disponibles para las familias.

Advirtió el gremio de los comerciantes que “la caída de la natalidad, la disminución de las matrículas y los cambios en el número de instituciones educativas configuran un panorama que genera preocupación para el presente y el futuro del sector educativo antioqueño”.