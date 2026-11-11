Alias Tom quedó en libertad condicional tras cumplir el 93,7 % de su condena

El juzgado quinto especializado de Medellín condenó a 16 años de prisión a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá, Colombia

Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom, quedó en libertad condicional la noche del martes 10 de noviembre de 2026, luego de permanecer recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El señalado fundador de la estructura criminal Los Chatas recibió el beneficio judicial tras cumplir aproximadamente el 93,7 % de una condena de 13 años de prisión.

La excarcelación se concretó después de que las autoridades judiciales concedieran la libertad condicional. La decisión establece un periodo de prueba de 10 meses y 2 días, durante el cual Mesa Vallejo deberá cumplir las obligaciones impuestas por la justicia.

Alias Tom había sido capturado en 2017 en el municipio de El Peñol, Antioquia. Fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Alias Tom participó en los diálogos de paz total

Mesa Vallejo también hizo parte de los acercamientos sociojurídicos promovidos por el Gobierno de Gustavo Petro con estructuras criminales del Valle de Aburrá, en el marco de la política de paz total.

El 21 de junio de 2025 participó en un acto público en La Alpujarra, en Medellín, junto con otros cabecillas de organizaciones delincuenciales que hacían parte de esos acercamientos.

Su salida de prisión generó cuestionamientos del concejal de Medellín Andrés Tobón, quien recordó que, cuando fue capturado, había recibido una condena de 13 años y que inicialmente se esperaba que permaneciera privado de la libertad hasta 2030 o 2031.

Tobón cuestionó los beneficios que permitieron anticipar su salida y sostuvo que el sistema de justicia debe mantener mecanismos para que los responsables de delitos respondan por sus actuaciones si reinciden.

¿Qué significa la libertad condicional?

La libertad condicional no equivale a la absolución ni significa que la condena haya desaparecido. Se trata de un beneficio judicial que permite cumplir en libertad el periodo restante de la pena, bajo las condiciones establecidas por el juez.

En el caso de alias Tom, el periodo de prueba fijado fue de 10 meses y 2 días. Durante ese tiempo deberá atender las obligaciones judiciales correspondientes.