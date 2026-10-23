Banrepública alerta sobre baja natalidad en Colombia: hay tres millones de niños menos

Colombia enfrenta cambios económicos y demográficos que plantean nuevos desafíos para la planificación de las políticas públicas.

Así lo dio a entender Olga Lucía Acosta Navarro, codirectora del Banco de la República, durante la segunda jornada del Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, Asocajas 2026, que se realiza en Cartagena.

Uno de los puntos que destacó la economista fue la disminución de la población infantil, en medio de una tendencia sostenida a la baja en los nacimientos. “Hoy tenemos tres millones de niños menos”, advirtió durante su intervención, al referirse a una transformación que tiene consecuencias para la educación, la protección social y la distribución de los recursos públicos.

El descenso de la natalidad ocurre mientras aumenta la esperanza de vida, lo que modifica las necesidades de la población y obliga a revisar cómo se destinan los recursos para atender a las distintas generaciones.

Esta situación también representa un reto para las cajas de compensación familiar, cuyos servicios y beneficios deben responder a las nuevas características de los hogares colombianos.

El ahorro, otro motivo de preocupación

La codirectora también puso el foco en el comportamiento del ahorro en el país y su relación con las finanzas públicas.

En este escenario, Acosta señaló la importancia de analizar cómo se están utilizando los recursos financieros de los hogares y las empresas, en un contexto en el que las necesidades de financiación del Estado tienen un peso importante sobre la economía.

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