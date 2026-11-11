Cabecilla del Clan del Golfo fue abatido en combates con el Ejército en el Occidente de Antioquia

Cabecilla del Clan del Golfo abatido en combates en San Jerónimo, Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

San Jerónimo, Antioquia

Un presunto cabecilla del Clan del Golfo murió y otro integrante de esta estructura criminal fue capturado durante un enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional en zona rural de San Jerónimo, en el Occidente antioqueño.

El enfrentamiento se registró en la vereda El Cedral, donde soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 General Pedro Justo Berrío, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, adelantaban operaciones militares contra grupos armados organizados que delinquen en esta región del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el combate murió un hombre conocido con los alias de Mauricio, Robin o El Mono, quien, según información de inteligencia militar, sería integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, compañía Eduardo Rafael Betín, del Clan del Golfo.

Según las autoridades, alias Mauricio sería señalado como cabecilla de zona de esta organización criminal y tendría injerencia delictiva en varios municipios del Norte y Occidente de Antioquia, entre ellos Sopetrán, San Jerónimo, Belmira, San Pedro de los Milagros y Entrerríos.

Durante la misma operación, las tropas lograron la captura de otro presunto integrante del Clan del Golfo, identificado con los alias de Arnulfo o Vale, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Detalles de las incautaciones

En el lugar del enfrentamiento, los uniformados encontraron material de guerra que, según el Ejército, estaría en poder de esta estructura criminal.

Entre los elementos incautados se encuentran un fusil con tres proveedores, tres pistolas con sus respectivos proveedores, 190 cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Tras este resultado, la Cuarta Brigada informó que continuará desarrollando operaciones militares en diferentes zonas de Antioquia con el propósito de contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades.